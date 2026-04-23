День финансов: ЕС одобрил кредит в 90 млрд евро, распределение вкладов физлиц, бронирование через рекрутинг Сегодня 17:44

В четверг, 23 апреля, ЕС одобрил пакет поддержки на 90 млрд евро, а глава НБУ рассказал, сколько денег находится в обращении в Украине.

Кредит Украине в 90 млрд евро

Об этом Европейский Союз окончательно принял решение о пакете поддержки для Украины на €90 миллиардов и 20-й пакет санкций против рф.Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Также Совет ЕС рассказал об условиях, суммах и распределении средств.

Европейский союз принял 20-й пакет санкций для рф из-за войны, которую она ведет против Украины.

Сколько денег находится в обращении в Украине

В обращении в Украине находится более 923 млрд грн наличных, что на 3 млрд грн меньше, чем на начало года. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Также в Национальном банке Украины рассчитывают на скорейшее принятие во втором чтении законопроекта № 14093, предусматривающего изменение названия разменной монеты с копейки на шаг. При этом чистые резервы НБУ уменьшаются 2-й месяц подряд.

В свою очередь Аджей Дуда прокомментировал покупку ПИН Банка польской финтех-компанией.

Распределение вкладов физлиц в банках по размерам

По состоянию на 1 апреля 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 647,2 млрд грн, что на 29,4 млрд грн больше показателя в начале года — подробная инфографика здесь.

Как изменился рынок труда в логистике

Работа на складах традиционно считается тяжелым физическим трудом, который чаще ассоциируют с мужчинами. Но современный склад — это не только физическая нагрузка, но и сортировка, комплектация, контроль качества, работа со сканерами и учетными системами.

Бронирование через рекрутинг

В парламенте предлагают изменить подход к бронированию: бизнес сможет оставить ключевых работников, если поможет привлечь новых людей в армию.

В то же время правительство продолжает развивать цифровые услуги для ветеранов, делая их получение более быстрым и удобным.

Цены на квартиры и дома во Львове

Львовский рынок жилой недвижимости продолжает бить ценовые рекорды. На это влияет стабильный интерес инвесторов и фактор относительной безопасности региона.

