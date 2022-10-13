День финансов: экстренное финансирование МВФ, остановка веерных отключений, состояние микрокредитов — Finance.ua

День финансов: экстренное финансирование МВФ, остановка веерных отключений, состояние микрокредитов
В четверг, 13 октября, МВФ предоставил экстренное финансирование Украине, а НБУ сообщил о состоянии микрокредитов.
Финансирование МВФ. Экстренное дополнительное финансирование Международного валютного фонда в размере 1,3 млрд долларов уже поступило в Украину. После начала полномасштабного вторжения рф МВФ предоставил Украине экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов, чтобы помочь удовлетворить срочные потребности в расходах и смягчить последствия войны.
- Также МВФ поддерживает создание форума для финансовой поддержки Украины.
- Зеленский также озвучил МВФ и Всемирному банку потребности Украины в 2023 году. Враг разрушил тысячи предприятий и объектов инфраструктуры. Сейчас в Украине есть две ключевые государственные финансовые потребности.
Украина пока отказалась от веерных отключений света. «Укрэнерго» отказывается от введения графиков аварийных отключений света в Украине благодаря стабилизации электроснабжения.
- Напомним, Президент Зеленский призвал украинцев распределять потребление электричества по часам суток. А промпредприятия в Украине заявляют о возможных остановках из-за повышения тарифов на электроэнергию.
- Кстати, более четверти электроэнергии в квартирах «съедают» только два устройства.
Микрокредиты: в НБУ назвали средний размер займа. Учитывая, что значительное количество заемщиков находится за границей, возникла необходимость дополнительной оценки кредитного риска заемщика. Если в прошлом году 85% кредитов выдавались онлайн, то сейчас 70%. Также сокращается средний размер кредита, выданного онлайн, с 4,2 тыс. грн в прошлом году до 2,7 тыс. грн.
Кстати, на фоне слухов о национализации или ликвидации тех или иных банков и вообще ситуации в стране наши земляки часто задают себе вопрос — а что будет с банковским вкладом, если банк действительно ликвидируют или национализируют. В новой статье подробно расскажем, как работает ФГВФЛ, в частности сегодня, во время войны. И что происходит с вкладами ликвидированных банков и как получить свои деньги.
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Спрос и цены на столичном рынке аренды квартир. Медиана цена аренды однокомнатной квартиры в столице продолжает расти и достигла 10 тыс. грн. По состоянию на 13 октября количество людей, которые ищут квартиру в аренду, восстановилось почти на 100%, если сравнивать с данными до масштабных обстрелов 10 октября и перед полномасштабным вторжением 24 февраля.
- Стоимость коммунальных услуг в Украине за год выросла на 4,3% (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021 года).
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