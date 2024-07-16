День финансов: 86 кандидатов на ІТ-вакансию в армии, отмена пошлины и налогов на импорт энергооборудования — Finance.ua

День финансов: 86 кандидатов на ІТ-вакансию в армии, отмена пошлины и налогов на импорт энергооборудования Сегодня 17:45

Сегодня, 16 июля, истекает срок, до которого граждане Украины, состоящие на воинском учете, должны были обновить свои учетные данные в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Finance.ua в новой статье попытался разобраться, о каких именно последствиях идет речь для тех, кто этого не сделал и кого в целом они касаются и как будут реализовываться:

Сколько украинцев обновили данные через Резерв+. На утро 16 июля свои данные через приложение Резерв+ обновили почти 3,2 млн граждан. В последние дни На утро 16 июля свои данные через приложение Резерв+ обновили почти 3,2 млн граждан. В последние дни нагрузка на реестры выросла.

Отмена пошлин и налогов на импорт энергооборудования. Верховная Рада 16 июля одобрила в целом законопроекты № 11 258 и № 11 259, которые Верховная Рада 16 июля одобрила в целом законопроекты № 11 258 и № 11 259, которые освобождают от налоговых и таможенных пошлин импорт машин разминирования и оборудования для энергетики.

В Украине в июне существенно упало количество регистраций ФЛП. За первое полугодие 2024 года украинцы открыли более 148 тысяч ФЛП, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в За первое полугодие 2024 года украинцы открыли более 148 тысяч ФЛП, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом говорится в данных YouControl.Market. Во всех городах Украины в июне 2024 года регистрация ФЛП уменьшилась на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: прирост составил -30%.

На одну ІТ-вакансию в армии претендуют 86 кандидатов. Обычно Обычно претендуют около 86 кандидатов — подсчитало рекрутинговое агентство Lobby X для DOU: с начала полномасштабного вторжения агентство опубликовало 318 таких вакансий на своей платформе, на них получили 27 200 откликов.

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