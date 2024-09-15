Демограф назвал причины массовой эмиграции украинцев за рубеж — Finance.ua

Демограф назвал причины массовой эмиграции украинцев за рубеж Сегодня 19:03

Демограф назвал причины массовой эмиграции украинцев за рубеж, Фото: Euractiv

Согласно данным ООН, обнародованным в отчете Национального банка Украины, за первое полугодие этого года из Украины выехало 400 тысяч граждан. Эксперты отмечают, что такая цифра свидетельствует о тревожной тенденции.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун в комментарии ТСН.

Какие причины заставляют украинцев выезжать за рубеж

По данным Гладуна, информация о том, что из Украины за последние полгода уехали 400 тысяч человек, совпадает с данными нашей Государственной пограничной службы.

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«Несомненно, что миграционный фактор у нас существенно влияет на демографическую ситуацию. Сейчас, по данным ООН, за рубежом находится 6,7 миллиона украинских граждан, включая упомянутые 400 тысяч человек. Насколько это точное число — сказать трудно, но это тревожная тенденция и очень большие числа», — рассказал демограф.

Он сказал, что одна из причин, почему украинцы едут за границу, — страх холодной зимы без света. Однако среди других причин есть и служба в армии.

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«Возможно, люди боятся того, что зима в Украине будет без электричества, и уезжают временно, пока ситуация не улучшится — это вполне вероятно. Но я не исключаю, что уезжают именно молодые люди до 18 лет, которые не хотят идти служить в армию и боятся возможного призыва», — объяснил Гладун.

Напомним, военнообязанные граждане, которые по результатам ВВК были сняты с воинского учета , могут пересекать государственную границу Украины. Для этого они должны иметь справку с ВВК и актуальный военно-учетный документ.

ТСН По материалам:

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