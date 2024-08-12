Юрист посоветовала, как военному оформить отпуск с выездом за границу — Finance.ua
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Юрист посоветовала, как военному оформить отпуск с выездом за границу

Личные финансы
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Военные имеют право на отпуск с выездом за границу даже во время действия военного положения, но для этого нужно правильно оформить документацию и предоставить ее командиру подразделения.
Адвокат ЮК «Де-Юре» Лариса Кись рассказала, как военному оформить отпуск с выездом за границу.
«Получение разрешения на отпуск за границей нужно начинать не менее чем за три недели до даты его начала. Военный должен написать рапорт о предоставлении отпуска с пребыванием за пределами Украины», — уточнила юрист.
В рапорте указываются:
  • условия путешествия.
  • даты отъезда и возврата.
  • название КПП, через которое планируется пересекать границу (если известно).
  • транспорт, на котором военнослужащий будет путешествовать к месту пребывания и обратно.
«Рапорт вместе с документами, подтверждающими причину, местонахождение и сроки путешествия, нужно предоставить командиру подразделения. В каждом конкретном случае перечень документов будет отличаться. Например, это могут быть свидетельства о браке или рождении ребенка, справки из больницы о состоянии здоровья близкого родственника и документы, удостоверяющие пребывание семьи за границей (с переводом), или подтверждение бронирования гостиницы, билеты авиакомпании и т. д.», — сказала Кись.

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По материалам:
УНІАН
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