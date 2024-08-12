Юрист посоветовала, как военному оформить отпуск с выездом за границу — Finance.ua

Юрист посоветовала, как военному оформить отпуск с выездом за границу Сегодня 20:39 — Личные финансы

Военные имеют право на отпуск с выездом за границу даже во время действия военного положения, но для этого нужно правильно оформить документацию и предоставить ее командиру подразделения.

Адвокат ЮК «Де-Юре» Лариса Кись рассказала, как военному оформить отпуск с выездом за границу.

«Получение разрешения на отпуск за границей нужно начинать не менее чем за три недели до даты его начала. Военный должен написать рапорт о предоставлении отпуска с пребыванием за пределами Украины», — уточнила юрист.

В рапорте указываются:

условия путешествия.

даты отъезда и возврата.

название КПП, через которое планируется пересекать границу (если известно).

транспорт, на котором военнослужащий будет путешествовать к месту пребывания и обратно.

«Рапорт вместе с документами, подтверждающими причину, местонахождение и сроки путешествия, нужно предоставить командиру подразделения. В каждом конкретном случае перечень документов будет отличаться. Например, это могут быть свидетельства о браке или рождении ребенка, справки из больницы о состоянии здоровья близкого родственника и документы, удостоверяющие пребывание семьи за границей (с переводом), или подтверждение бронирования гостиницы, билеты авиакомпании и т. д. », — сказала Кись.

УНІАН По материалам:

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