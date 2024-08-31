Как подтверждать электронное бронирование при выезде из страны: список документов — Finance.ua
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Как подтверждать электронное бронирование при выезде из страны: список документов

Личные финансы
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Как подтверждать электронное бронирование при выезде из страны: список документов
Как подтверждать электронное бронирование при выезде из страны: список документов
Выписка из приказа Министерства экономики о бронировании не является единственным документом, дающим основание военнообязанным для пересечения границы. После введения электронного бронирования гражданам, забронированным через портал «Дія», для этого достаточно иметь электронный военно-учетный документ, сгенерированный в приложении «Резерв+».
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии «Главкому».
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«Пункт 21 постановления Кабмина 650 о порядке бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг отмечает, что информация о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации (бронирования) отражается в военно-учетном документе в электронной форме, — объясняет представитель ГПС. — Поэтому в случае, если человек забронирован через портал „Дія“, ему необходимо иметь, во-первых, загранпаспорт, во-вторых, военно-учетный документ в электронной форме (хочу это подчеркнуть) со сгенерированным в „Резерв+“ QR -кодом с указанием информации о бронировании, ну и в-третьих, документы на командировку или отпуск. Это исчерпывающий перечень документов, который необходим в таком случае для пересечения границы».
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Демченко отмечает, что если человек бронируется через «Дія», то эта информация уже должна отображаться в военно-учетном документе.
Также пресс-секретарь Государственной пограничной службы подтвердил, что пересечение границы возможно с выписками из приказа Минэкономики о бронировании, срок действия которых истек, но был автоматически продлен постановлением Кабинета министров № 516 на три месяца.
По материалам:
Главком
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