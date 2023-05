Дело ПриватБанка: Коломойский отказался свидетельствовать в свою защиту в Лондоне — Finance.ua

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., TradePoint Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, которые, вероятно, им принадлежат или находятся под их контролем.