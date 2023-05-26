Дело ПриватБанка: Коломойский отказался свидетельствовать в свою защиту в Лондоне — Finance.ua

Дело ПриватБанка: Коломойский отказался свидетельствовать в свою защиту в Лондоне Сегодня 13:30 — Фондовый рынок

Дело ПриватБанка: Коломойский отказался свидетельствовать в свою защиту в Лондоне

Экс-акционер ПриватБанка Игорь Коломойский вслед за своим бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым отказался давать показания в свою защиту в Высоком суде Лондона.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

На слушании в Высоком суде Лондона 23 мая подтверждено, что Коломойский не готов поддерживать свою линию защиты против иска ПриватБанка во время перекрестного допроса на предстоящем судебном слушании по существу в Высоком суде.

Кроме того, было подтверждено, что ни один из свидетелей Коломойского также не готов давать устные показания во время слушания, говорят в ПриватБанке.

Слушание начнется в понедельник, 12 июня, в Лондоне. Речь идет о многомиллиардном иске ПриватБанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова о мошенничестве и незаконном присвоении средств.

«Таким образом, на суде не будет свидетелей, которые давали бы фактические показания в пользу Коломойского и Боголюбова», — отметили в банке. При этом ответчики и их свидетели не объяснили причины отказа от дачи показаний.

В ПриватБанке считают, что это свидетельствует о том, что у Коломойского и Боголюбова «нет адекватного ответа на заявления ПриватБанка относительно их мошеннических действий».

В начале апреля стало известно, что Геннадий Боголюбов отказался давать показания в свою защиту в судебном слушании по существу по иску ПриватБанка против его экс-владельцев.

Как сообщалось в прошлом году, первые слушания в Высоком суде Лондона по существу дела по иску ПриватБанка против экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, которые должны были состояться в июне этого года, после ходатайства ответчиков перенесли на год.

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В ПриватБанке ожидают решения Высокого суда Лондона по существу дела в начале следующего года.

Напомним, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации ПриватБанка. Детективное агентство Kroll по итогам аудита подтвердило, что ПриватБанк до национализации являлся объектом масштабных мошеннических действий, что привело к убыткам в 5,5 млрд долларов.

Экс-акционеры банка оспаривают решение о национализации в ряде украинских и зарубежных судов.

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В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., TradePoint Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, которые, вероятно, им принадлежат или находятся под их контролем.

Год спустя суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова. При этом судья признал наличие у банка обоснованных требований против экс-акционеров минимум на несколько миллионов долларов.

Вместе с тем суд издал приказ о всемирном аресте активов экс-собственников банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов. В феврале 2023 г. Высокий Суд Лондона расширил возможности для всемирного ареста активов Коломойского и Боголюбова.

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Економічна Правда По материалам:

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