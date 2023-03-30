ПриватБанк будет кредитовать предпринимателей Киевщины по льготным условиям — Finance.ua

ПриватБанк будет кредитовать предпринимателей Киевщины по льготным условиям
ПриватБанк будет кредитовать предпринимателей Киевской области по льготным условиям на возобновление и развитие бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Соответствующий меморандум подписали Киевская ОВА и представители госбанков.
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Киевская область первой из украинских регионов выделила более 20 млн грн средств на компенсацию процентных ставок и начала сотрудничество с банками по реализации программы стимулирования инвестиционных проектов в регионе.
Сочетание региональной программы с государственной программой доступных кредитов 5-7-9% позволит развивать новые рабочие места, поскольку в результате войны в области потеряли более 9 тыс. рабочих мест.
«Благодарны бизнесу и банкам за то, что, несмотря на войну, продолжают работать и развиваться, — отметил и.о. главы Киевской ОВА Дмитрий Назаренко. — Восстановление освобожденных от оккупации территорий дает толчок развитию малого бизнеса, и мы готовы стимулировать инвестиции, которые дают новые рабочие места и решают другие проблемы региона».
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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