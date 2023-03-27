ПриватБанк отменил комиссию на переводы с карт польских и немецких банков через «Приват24» — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ ПриватБанк отменил комиссию на переводы с карт польских и немецких банков через «Приват24» Сегодня 17:38 — Финтех и Карты

ПриватБанк отменил комиссию на переводы с карт польских и немецких банков через «Приват24»

Клиенты ПриватБанка смогут отправлять переводы с карт польских и немецких банков бесплатно через Приват24.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

ПриватБанк продолжает поддержку украинцев, которые в результате войны оказались за границей, и отправляют средства родным, друзьям и волонтерам в Украине. В течение марта-июля клиенты банка смогут отправлять бесплатные переводы на собственную карту с карт польских и немецких банков в Приват24», — сказано в сообщении.

Как произвести перевод

Мгновенный перевод с заграничной карты на карту ПриватБанка можно произвести в веб-версии или мобильном Приват24:

меню «Сервисы» → «Переводы» → «На карту».

При выборе карты отправителя укажите реквизиты своей заграничной карты, и такой перевод банк проведет без комиссий.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк внес изменения в процесс идентификации новых клиентов. После установки мобильного «Приват24» новые пользователи могут подтянуть персональные документы из программы «Дія»;

в течение 2022 года с помощью сервисов ПриватБанка 4,5 млн украинцев провели более 28 млн международных денежных переводов из-за рубежа более чем на 9 млрд долл. США.



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