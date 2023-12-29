Даже нетехнические компании готовы платить специалистам по ИИ сотни тысяч долларов в год: в чем причина — Finance.ua

Даже нетехнические компании готовы платить специалистам по ИИ сотни тысяч долларов в год: в чем причина
У разработчиков, инженеров и консультантов по искусственному интеллекту сейчас много новых возможностей для трудоустройства — даже в компаниях, не относящихся к техноиндустрии. В то же время их услуги хорошо оплачиваются: во многих вакансиях, связанных с искусственным интеллектом, заработная плата превышает $100 000.
Об этом пишет Business Insider.
По словам Аарона Сайнса, директора рекрутинговой компании Razoroo, бизнесы считают, что ИИ поможет им обрабатывать данные, что позволит делать лучшие прогнозы и принимать лучшие решения. Он утверждает, что в начале этого года один клиент, занимающийся сельским хозяйством, рассматривал возможность использования искусственного интеллекта для оценки урожайности сельскохозяйственных культур.
«Спрос на специалистов со знаниями в области исследований ИИ, machine learning, deep learning действительно опережает имеющееся предложение», — говорит Сайнс.
В результате компании предлагают шестизначные зарплаты, чтобы привлечь опытных кандидатов. По словам Сайнса, базовая заработная плата исследователей ИИ даже в нетехнологических компаниях может составлять от $150 000 до $250 000.
«Я думаю, что есть определенный дефицит, и наши клиенты остро чувствуют это, что, безусловно, приводит к повышению уровня компенсации», — сказал он.
К примеру, JPMorgan Chase ищет инженера-программиста с базовой заработной платой от $194 750 до $285 000, который может разрабатывать генеративные модели искусственного интеллекта. Приветствуется опыт работы с алгоритмами машинного обучения и знания последних исследований в области генеративного ИИ.
Тем временем Disney ищет старшего инженера по машинному обучению с опытом работы в области машинного обучения, алгоритмов и статистических методов. Компания предлагает годовую зарплату от $145 400 до $199 870.
За несколько месяцев до этого страховая компания Travelers разместила вакансию инженера по обработке данных, которая требует опыта в области искусственного интеллекта, с базовой заработной платой от $113 900 до $188 000.
Идеальный кандидат, претендующий на зарплату от $93 400 до $338 300 (в зависимости от навыков и местопребывания), должен иметь опыт работы в юриспруденции и глубокое понимание политики использования в сфере ИИ, говорится в объявлении о вакансии.
Компании из разных отраслей даже специально указывают опыт работы в ChatGPT как преимущество в объявлениях о вакансиях. По состоянию на декабрь Crossover, сайт вакансий для удаленной работы, ищет инженера по подсказкам в сфере ИИ за $50 в час, который имеет «значительный опыт» использования генеративных моделей ИИ, таких как GPT-4.
В том же месяце AstraZeneca, фармацевтическая компания, разработавшая вакцину против COVID-19, разместила объявление о вакансии менеджера по внедрению генеративного ИИ с опытом работы с такими инструментами, как ChatGPT.
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