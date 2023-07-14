Дарницкий мост сэкономит автомобилистам Киева более 250 млн грн в год — эксперты
Власти завершили строительство одного из крупнейших киевских долгостроев — Дарницкого моста. Эксперты прогнозируют ежегодное уменьшение транспортных расходов киевским автомобилистам более чем в 260 миллионов гривен.
В частности, эксперты «ПроМобильность» на основе данных Big Data создали прогнозную версию транспортной модели Киева на 2030 год. Так они получили данные о пользе и эффективности строительства новых съездов/заездов Дарницкого моста.
По их прогнозам, годовая экономия транспортных потерь киевских автомобилистов составит 261,7 млн грн.
Эксперты отметили, что построенные съезды/заезды с Днепровской набережной на Дарницкий мост существенно разгружают трафик в столице.
В частности, в случае перекрытия Моста Патона (на реставрацию): съезд с Дарницкого моста в направлении Березняков возьмет на себя большую часть транспортного потока. Автомобилисты сэкономят на транспортных расходах более 1 174 млн грн. Выбросы CO2 уменьшатся на 3870 кг в сутки.
А в случае перекрытия Южного моста основную нагрузку принимает съезд в направлении Осокорков. Столичные водители сэкономят на транспортных расходах более 516,3 млн грн. Выбросы CO2 уменьшатся на 3870 кг в сутки.
Также благодаря открытию съездов/заездов можно организовать прямое сообщение между жилой застройкой Осокорков и Позняков и платформой Kyiv City Express и Березняками.
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Добавим, Дарницкий мост находится на балансе Юго-Западной железной дороги. После ввода в эксплуатацию автомобильной составляющей сооружения должны быть переданы в сферу управления КГГА, железнодорожная составляющая — на баланс Юго-Западной железной дороги.
Напомним, Дарницкий мост начали строить в 2004 году, но не завершили — не хватало съездов на Днепровскую набережную.
Завершению работ мешали несколько проблем. К их решению подходили разные министры инфраструктуры, руководители «Укрзализныци», городские головы Киева. Мост был единственным в Киеве, активно эксплуатировавшимся без завершения строительных работ.
Строительство на Дарницком мосту было перезапущено в 2021 году. Из-за полномасштабного вторжения работы в марте-апреле прошлого года были приостановлены, но с мая 2022 возобновились.
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