Дарницкий мост сэкономит автомобилистам Киева более 250 млн грн в год — эксперты Сегодня 09:45 — Личные финансы

Дарницкий мост сэкономит автомобилистам Киева более 250 млн грн в год — эксперты

Власти завершили строительство одного из крупнейших киевских долгостроев — Дарницкого моста. Эксперты прогнозируют ежегодное уменьшение транспортных расходов киевским автомобилистам более чем в 260 миллионов гривен.

В частности, эксперты « ПроМобильность » на основе данных Big Data создали прогнозную версию транспортной модели Киева на 2030 год. Так они получили данные о пользе и эффективности строительства новых съездов/заездов Дарницкого моста.

По их прогнозам, годовая экономия транспортных потерь киевских автомобилистов составит 261,7 млн грн.

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Эксперты отметили, что построенные съезды/заезды с Днепровской набережной на Дарницкий мост существенно разгружают трафик в столице.

В частности, в случае перекрытия Моста Патона (на реставрацию): съезд с Дарницкого моста в направлении Березняков возьмет на себя большую часть транспортного потока. Автомобилисты сэкономят на транспортных расходах более 1 174 млн грн. Выбросы CO2 уменьшатся на 3870 кг в сутки.

А в случае перекрытия Южного моста основную нагрузку принимает съезд в направлении Осокорков. Столичные водители сэкономят на транспортных расходах более 516,3 млн грн. Выбросы CO2 уменьшатся на 3870 кг в сутки.

Также благодаря открытию съездов/заездов можно организовать прямое сообщение между жилой застройкой Осокорков и Позняков и платформой Kyiv City Express и Березняками.

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Добавим, Дарницкий мост находится на балансе Юго-Западной железной дороги. После ввода в эксплуатацию автомобильной составляющей сооружения должны быть переданы в сферу управления КГГА, железнодорожная составляющая — на баланс Юго-Западной железной дороги.

Напомним, Дарницкий мост начали строить в 2004 году, но не завершили — не хватало съездов на Днепровскую набережную.

Завершению работ мешали несколько проблем. К их решению подходили разные министры инфраструктуры, руководители «Укрзализныци», городские головы Киева. Мост был единственным в Киеве, активно эксплуатировавшимся без завершения строительных работ.

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Строительство на Дарницком мосту было перезапущено в 2021 году. Из-за полномасштабного вторжения работы в марте-апреле прошлого года были приостановлены, но с мая 2022 возобновились.

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bigkyiv По материалам:

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