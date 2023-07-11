Кличко рассказал, какие мосты в Киеве находятся в аварийном состоянии — Finance.ua
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Кличко рассказал, какие мосты в Киеве находятся в аварийном состоянии

Казна и Политика
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Кличко рассказал, какие мосты в Киеве находятся в аварийном состоянии
Кличко рассказал, какие мосты в Киеве находятся в аварийном состоянии
В Киеве в аварийном состоянии находятся мост Патона и мост Метро. Обновление последнего власти планируют начать в следующем году.
Об этом мэр Виталий Кличко рассказал в интервью изданию Бабель.
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«Мост Патона в аварийном состоянии. Два года назад, как я уже говорил, мы передали его на баланс Министерства инфраструктуры под Большую стройку, чтобы работы начались. Этот объект — памятник архитектуры, и там много нюансов, в частности, из Минкультуры, которые государство может решить максимально быстро. Также в аварийном состоянии сейчас мост Метро. Его конструкция в советское время была экспериментальной, таких мостов было всего несколько в СССР. Перестроить его — большой вызов. Но мы уже разрабатываем проект первоочередных противоаварийных работ на этом мосту. И планируем начать его обновление в следующем году», — сказал мэр.
Кличко отметил, что если мост Метро и будет перекрываться во время ремонта, то лишь частично, поскольку это одна из ключевых транспортных артерий города.
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Он также сообщил, что через несколько месяцев — ориентировочно через три — будет запущен с левого на правый берег транспорт через Подольско-Воскресенский мост.
Отметим, в конце июня СНБО создал комиссию по проверке мостов и путепроводов по всей Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Слово і Діло
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