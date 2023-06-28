Треть в критическом состоянии: в Украине проверят все мосты — Finance.ua

Треть в критическом состоянии: в Украине проверят все мосты Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Треть в критическом состоянии: в Украине проверят все мосты

Правительство создало комиссию для проверки состояния мостов в Украине, чтобы выяснить реальное техническое состояние сооружений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны на заседании 23 июня поручил создать комиссию по проверке состояния всех мостов в Украине.

Задача комиссии — проверить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных мостов на дорогах общего пользования и железнодорожных мостовых сооружений.

Список приоритетных для проверки мостов будет определяться комиссией.

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«Поддержка мостов в надлежащем состоянии — в первую очередь, вопросы базовой безопасности людей, которые по ним передвигаются. В период военного положения мосты стали важным элементом обороноспособности страны, а также путями гуманитарной эвакуации и экспортной логистики. Наша задача сейчас — выяснить реальное техническое состояние сооружений «После этого совместно с балансодержателями (городскими и областными администрациями) определить пути решения проблем. Считаю, что безопасность и обороноспособность должны быть топ-приоритетом для власти любого уровня», — отметил Кубраков.

Как будет работать комиссия?

Для определения технического состояния мостов планируется:

анализ первичной технической и эксплуатационной документации;

проведение осмотра и обследования сооружений;

выяснение реальной прочности материалов элементов мостов;

выполнение проверочных расчетов грузоподъемности;

установление реальных характеристик сохранности элементов.

Результаты обследования мостов будут внесены в единую информационную аналитико-экспертную систему для формирования дальнейших шагов по их восстановлению.

Справка Finance.ua:

по состоянию на 2023 год, в Украине насчитывается около 28,5 тысяч автомобильных и железнодорожных мостов;

по данным профильного научно-исследовательского института «ГосдорНИИ» — средний возраст большинства автомобильных мостов — более 60 лет, более 30% мостов в критическом состоянии. Около 350 — разрушены или повреждены в результате боевых действий;

ведется восстановление 25 мостов в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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