Треть в критическом состоянии: в Украине проверят все мосты — Finance.ua

Треть в критическом состоянии: в Украине проверят все мосты
Правительство создало комиссию для проверки состояния мостов в Украине, чтобы выяснить реальное техническое состояние сооружений.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
Ранее Совет национальной безопасности и обороны на заседании 23 июня поручил создать комиссию по проверке состояния всех мостов в Украине.
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Задача комиссии — проверить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных мостов на дорогах общего пользования и железнодорожных мостовых сооружений.
Список приоритетных для проверки мостов будет определяться комиссией.
«Поддержка мостов в надлежащем состоянии — в первую очередь, вопросы базовой безопасности людей, которые по ним передвигаются. В период военного положения мосты стали важным элементом обороноспособности страны, а также путями гуманитарной эвакуации и экспортной логистики. Наша задача сейчас — выяснить реальное техническое состояние сооружений «После этого совместно с балансодержателями (городскими и областными администрациями) определить пути решения проблем. Считаю, что безопасность и обороноспособность должны быть топ-приоритетом для власти любого уровня», — отметил Кубраков.
Как будет работать комиссия?
Для определения технического состояния мостов планируется:
- анализ первичной технической и эксплуатационной документации;
- проведение осмотра и обследования сооружений;
- выяснение реальной прочности материалов элементов мостов;
- выполнение проверочных расчетов грузоподъемности;
- установление реальных характеристик сохранности элементов.
Результаты обследования мостов будут внесены в единую информационную аналитико-экспертную систему для формирования дальнейших шагов по их восстановлению.
Справка Finance.ua:
- по состоянию на 2023 год, в Украине насчитывается около 28,5 тысяч автомобильных и железнодорожных мостов;
- по данным профильного научно-исследовательского института «ГосдорНИИ» — средний возраст большинства автомобильных мостов — более 60 лет, более 30% мостов в критическом состоянии. Около 350 — разрушены или повреждены в результате боевых действий;
- ведется восстановление 25 мостов в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Херсонской и Николаевской областях.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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