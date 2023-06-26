В Украину доставили первые модульные мосты от американских фондов — Finance.ua

В Украину доставили первые модульные мосты от американских фондов Сегодня 18:44

В Украину доставили первые модульные мосты от американских фондов

В Украину прибыли первые модульные мосты от американских партнеров. Их планируется установить в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.

Об этом сообщили на Facebook-странице Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

«Неприбыльный фонд The ​​Conflict and Development Foundation (CDF) и фонд Говарда Баффета помогают Агентству восстановления наладить логистику по приоритетным дорогам страны за счет установки модульных конструкций на месте разрушенных в результате войны мостов», — говорится в сообщении.

Первые модульные мосты уже прибыли в Украину. В приоритете Агентства установить их в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях, ведь в прифронтовых регионах жизнеобеспечение людей зависит в первую очередь от автомобильных дорог.

«Разрушение мостов приводит к отсоединению громад от базовых услуг. Для нас очень важно максимально оперативно восстановить логистику, чтобы люди имели доступ к медицинской помощи, к ним могли добраться спасатели, коммунальные службы и т. д. », — отметил глава Агентства восстановления Мустафа Найем.

Известно, что конструкции прибывают в Украину в разобранном виде. Их преимущество — легкость монтажа и возможность многократного использования. На производстве мосты сразу покрывают асфальтобетонным покрытием.

В Агентстве также отмечают, что эти модульные мосты способны выдержать движение как легкового, так и грузового транспорта, а значит, помогут быстро восстановить бесперебойное движение в наиболее пострадавших из-за войны областях.

Шо там По материалам:

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