В Украину доставили первые модульные мосты от американских фондов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украину доставили первые модульные мосты от американских фондов

46
В Украину доставили первые модульные мосты от американских фондов
В Украину доставили первые модульные мосты от американских фондов
В Украину прибыли первые модульные мосты от американских партнеров. Их планируется установить в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях.
Об этом сообщили на Facebook-странице Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
«Неприбыльный фонд The ​​Conflict and Development Foundation (CDF) и фонд Говарда Баффета помогают Агентству восстановления наладить логистику по приоритетным дорогам страны за счет установки модульных конструкций на месте разрушенных в результате войны мостов», — говорится в сообщении.

Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua

Первые модульные мосты уже прибыли в Украину. В приоритете Агентства установить их в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях, ведь в прифронтовых регионах жизнеобеспечение людей зависит в первую очередь от автомобильных дорог.
«Разрушение мостов приводит к отсоединению громад от базовых услуг. Для нас очень важно максимально оперативно восстановить логистику, чтобы люди имели доступ к медицинской помощи, к ним могли добраться спасатели, коммунальные службы и т. д.», — отметил глава Агентства восстановления Мустафа Найем.
Известно, что конструкции прибывают в Украину в разобранном виде. Их преимущество — легкость монтажа и возможность многократного использования. На производстве мосты сразу покрывают асфальтобетонным покрытием.
В Агентстве также отмечают, что эти модульные мосты способны выдержать движение как легкового, так и грузового транспорта, а значит, помогут быстро восстановить бесперебойное движение в наиболее пострадавших из-за войны областях.
По материалам:
Шо там
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.