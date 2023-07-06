В Киеве завершили строительство Дарницкого моста, которое длилось более 10 лет — Finance.ua

В Киеве завершили строительство Дарницкого моста, которое длилось более 10 лет Сегодня 16:10 — Казна и Политика

В Киеве завершили строительство Дарницкого моста, которое длилось более 10 лет

Дорожники завершили строительство одного из самых больших киевских долгостроев — Дарницкого моста. Водителям открыто движение по двум новым съездам, что позволяет в разы быстрее передвигаться по столице.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

«Дарницкий мост стал одним из символов киевских долгостроев. За более чем 10 лет он превратился в памятник халатности и коррупции. С открытием Дарницкого моста наша борьба с долгостроями и аварийными мостами не завершена. Сейчас работаем в Комиссии по проверке состояния мостов. Наша цель — увидеть реальное состояние мостов и выработать конкретные решения для защиты транспортной инфраструктуры и поддержки ее в надлежащем состоянии», — отметил он.

Кубраков подчеркнул, что, согласно исследованиям, в условиях перекрытого Южного моста автомобилисты сэкономят на транспортных расходах более полумиллиарда гривен в год.

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Также благодаря открытию съездов/заездов можно организовать прямое сообщение между жилой застройкой Осокорков и Позняков и платформой Kyiv City Express и Березняками.

Как сообщалось, строительство на Дарницком мосту было перезапущено в 2021 году. Из-за полномасштабного вторжения работы в марте-апреле прошлого года были приостановлены, но с мая 2022 возобновились.

Мост имеет шесть полос движения и пропускную способность в 35 тыс. автомобилей в сутки. Такая мощность позволяет существенно разгрузить трафик в столице.

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Укрінформ По материалам:

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