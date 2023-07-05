В Черниговской области запустили временный мост, который облегчит транспортное сообщение с Киевом — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Черниговской области запустили временный мост, который облегчит транспортное сообщение с Киевом

Казна и Политика
23
В Черниговской области запустили временный мост, который облегчит транспортное сообщение с Киевом
В Черниговской области запустили временный мост, который облегчит транспортное сообщение с Киевом, Фото: mtu.gov.ua
Государственное агентство восстановления открыло временный мост в Черниговской области, который облегчит транспортное сообщение с Киевом.
Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
«Мост обеспечит прямое сообщение для пассажирского транспорта между Киевом и Черниговом, Меной, Городней, а также другими общинами правобережной части Черниговской области. В частности, автомобилистам теперь не придется пользоваться 30-километровым объездом», — говорится в сообщении.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Что касается грузовиков, то проехать по временному мосту сможет только тот транспорт, который имеет общую массу до 18 тонн и погрузку на ось до 7 тонн.
Строительство временного сооружения длилось почти год и было осложнено процессом ликвидации последствий ведения боевых действий и обезвреживания находившихся на дне реки боеприпасов.
Читайте также
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с Агентством восстановления продолжают системно работать над обеспечением транспортного сообщения с освобожденными от российской оккупации общинами. В частности, акцент делается на создании транспортных коридоров для движения грузового транспорта.

Справка Finance.ua:

  • с начала полномасштабного вторжения в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. На 20 из них проезд уже восстановлен. Капитально отремонтированы 6 мостов. Еще столько же находятся в работе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.