В Черниговской области запустили временный мост, который облегчит транспортное сообщение с Киевом — Finance.ua

В Черниговской области запустили временный мост, который облегчит транспортное сообщение с Киевом Сегодня 19:29 — Казна и Политика

В Черниговской области запустили временный мост, который облегчит транспортное сообщение с Киевом, Фото: mtu.gov.ua

Государственное агентство восстановления открыло временный мост в Черниговской области, который облегчит транспортное сообщение с Киевом.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

«Мост обеспечит прямое сообщение для пассажирского транспорта между Киевом и Черниговом, Меной, Городней, а также другими общинами правобережной части Черниговской области. В частности, автомобилистам теперь не придется пользоваться 30-километровым объездом», — говорится в сообщении.

Что касается грузовиков, то проехать по временному мосту сможет только тот транспорт, который имеет общую массу до 18 тонн и погрузку на ось до 7 тонн.

Строительство временного сооружения длилось почти год и было осложнено процессом ликвидации последствий ведения боевых действий и обезвреживания находившихся на дне реки боеприпасов.

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Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры вместе с Агентством восстановления продолжают системно работать над обеспечением транспортного сообщения с освобожденными от российской оккупации общинами. В частности, акцент делается на создании транспортных коридоров для движения грузового транспорта.

Справка Finance.ua:

с начала полномасштабного вторжения в Черниговской области было разрушено 27 мостов и путепроводов. На 20 из них проезд уже восстановлен. Капитально отремонтированы 6 мостов. Еще столько же находятся в работе.

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