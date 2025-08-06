Дания выделит около 89 млн долларов на закупку американского оружия для Украины — Finance.ua

Дания выделит около 89 млн долларов на закупку американского оружия для Украины Сегодня 05:44 — Казна и Политика

Дания вместе с Норвегией и Швецией профинансирует закупку американского оружия для Украины. Первый вклад страны составит 580 миллионов датских крон (около 89 миллионов долларов).

Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Общая стоимость пакета от Дании, Норвегии и Швеции составляет примерно 500 млн долларов США. Ожидается, что первоначальный датский вклад будет использован для закупки противовоздушной обороны и артиллерии.

«Скорость имеет решающее значение. Именно поэтому мы немедленно внесем наш вклад. Если украинцы позже потребуют дополнительного финансирования, мы также готовы рассмотреть этот вопрос», — подчеркнул министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В ведомстве пообещали уточнить детали приобретения с НАТО, США и другими союзниками.

Накануне Нидерланды объявили , что поставят Украине пакет американского вооружения на сумму 500 млн евро. В частности, помощь будет содержать детали и ракеты к системе противовоздушной обороны Patriot.

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Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп подтвердил, что США предоставят Украине вооружение на «миллиарды долларов», которое закупят и распределят европейские союзники по НАТО. В частности, он рассказал, что к отправке в Украину готовят 17 систем противовоздушной обороны Patriot.

hromadske По материалам:

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