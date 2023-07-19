Данилишин рассказал о состоянии валютного рынка — Finance.ua

Данилишин рассказал о состоянии валютного рынка Сегодня 14:00 — Валюта

Данилишин рассказал о состоянии валютного рынка

Сокращение спроса на иностранную валюту на МВРУ со стороны клиентов банков на фоне постоянного объема ее предложения обусловило уменьшение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 401 млн долларов США на прошлой неделе (по сравнению с 472 млн долларов США неделей ранее).

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

По состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка, выросли до 39 млрд дол. США (+4,5% за месяц), что обеспечивает финансирование 5,2 месяца будущего импорта.

Показатели адекватности капитала банков по результатам июня увеличились до 23,8% для регулятивного (в мае — 22,8%) и 14,5% - для основного капитала банков (в мае — 14,3%).

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Соответствующие значения превышают минимальные нормативные требования (10% и 7% соответственно) и выступают предохранителем относительно негативного влияния военных действий на платежеспособность банковской системы. При этом объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и ​​в депозитных сертификатах НБУ) увеличился почти до 700 млрд грн, из которых более 500 млрд — в депозитных сертификатах НБУ.

Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности выступали расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты и отток наличных средств во внебанковское обращение уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности обуславливает низкий спрос банков на кредиты рефинансирования — остаток задолженности платежеспособных банков снизился до 5 млрд грн.

На условиях программы «Доступные кредиты 5−7-9%» на прошлой неделе банками выдан 631 льготный кредит на общую сумму 2,2 млрд грн, из них более половины — государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе превысило 32 тысячи на общую сумму более 126 млрд гривен.

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Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов (около ¾) была выдана банками на поддержку с/х производства и антивоенные цели. Сектор депозитных корпораций (данные за I полугодие 2023 года): объем банковских кредитов уменьшился на 5%, при том что за этот же период объем депозитов, привлеченных банками, вырос на 13%.

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Объем банковской ликвидности (обязательные резервы+депозитные сертификаты) с начала года вырос на 46% (на 244 млрд. грн), что позволило банкам получить значительные процентные выплаты от НБУ по депозитным сертификатам — более 43 млрд грн.

Банковская ликвидность растет, невзирая на отсутствие эмиссионного финансирования.

Основная ее причина — фискальный дефицит. Инвестиции банков в государственные облигации достигли 607 млрд грн. (прирост на 77 млрд грн с начала года). Увеличение таких инвестиций объясняется введением возможности формировать обязательные резервы банков за счет бенчмарков ОВГЗ.

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