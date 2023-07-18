Украинский бизнес улучшил ожидания девальвации гривны и инфляции — НБУ Сегодня 09:00

Украинский бизнес улучшил ожидания девальвации гривны и инфляции — НБУ

Руководители украинских компаний, которые во II квартале 2023 года приняли участие в традиционном опросе Национального банка по делу ожиданий предприятий, улучшили свои ожидания относительно уровня девальвации гривны и инфляции в Украине следующие 12 месяцев.

Опрос обнародован на сайте НБУ.

Как показал опрос, ожидания уровня девальвации национальной валюты продолжили ослабляться. Так, среднее значение обменного курса, которого респонденты ожидают следующие 12 месяцев, составляет 40.43 грн/долл. США (в предыдущем квартале — 42.18 грн/долл. США).

44.3% респондентов (по сравнению с 19.7% в I квартале) ожидают, что обменный курс гривны в следующие 12 месяцев не превысит 40.00 грн/долл. США.

Улучшились и инфляционные ожидания. Во II квартале 2023 г. ожидаемая годовая инфляция составляла 15.7% по сравнению с 20.7% в предыдущем квартале. 46,6% опрошенных предприятий считают, что инфляция в последующие 12 месяцев не превысит 15,3%.

По мнению 88.4% респондентов, наиболее значимым проинфляционным фактором остаются военные действия. В то же время несколько ослабло влияние «курсового фактора» и «затрат на производство».

Економічна Правда По материалам:

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