Одному из государственных банков может понадобиться дополнительный капитал — НБУ
В Национальном банке не исключают необходимость докапитализации государственного «Укрэксимбанка». Как правило, это происходит за счет средств государственного бюджета.
Об этом рассказала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью изданию «Экономическая правда».
По ее словам, «Укрэксимбанк» уже нарушает нормативы адекватности капитала.
«Мы закончим диагностику и посмотрим, что с ним может быть. Наша задача, учитывая финансовые результаты банковской системы, — обойтись без докапитализации», — добавила Рожкова.
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Она пояснила, что регулятор будет готов пойти на такой шаг, если будет понимать, что устойчивость банка высокая и он способен восстановить капитал самостоятельно.
«Если нет, то никаких послаблений делать не будем, чтобы это не угрожало финансовой стабильности», — сказала первая замглавы НБУ.
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