В НБУ выступили против отказа от наличных и не планируют заменять их цифровыми деньгами — Finance.ua

В НБУ выступили против отказа от наличных и не планируют заменять их цифровыми деньгами Сегодня 16:00

В НБУ выступили против отказа от наличных и не планируют заменять их цифровыми деньгами

Национальный банк Украины выступил против идеи отказа Украины от наличной формы денег.

Об этом НБУ сообщил в ответ на запрос ЭП.

«По нашему мнению, полный отказ от наличных расчетов в Украине сегодня невозможен, особенно учитывая военное положение. Ведь в современных условиях граждане должны иметь доступ к наличным, чтобы иметь возможность удовлетворять свои базовые потребности даже в случае наступления вероятных критических событий (блэкаутов, военных действий) и тому подобное», — отмечают в регуляторе.

Там напоминают, что в соответствии с действующим законодательством, денежные средства в Украине существуют в наличной (в форме денежных знаков) и безналичной (в форме записей на счетах) формах. Обе формы гривны являются законными платежными средствами, которые принимаются всеми лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины.

Вместе с тем в НБУ отмечают, что работают над введением третьей формы гривны — цифровых денег или э-гривны. В отличие от безналичных средств, э-гривны будут существовать в виде кода, а не записей на счетах в банках или небанковских учреждениях.

В настоящее время э-гривны находятся на этапе пилотного проекта. НБУ проводит тестирование как технологической основы электронных денег, так и анализ потенциального влияния запуска э-гривны на макроэкономическую и финансовую стабильность.

«Стоит добавить, что решение о целесообразности широкомасштабного выпуска э-гривны в Украине на сегодняшний день не принято. В то же время Национальный банк будет подходить к вопросу широкомасштабного выпуска собственной цифровой валюты взвешенно и учитывая, в частности, потенциальное влияние от ее внедрения на финансовую систему государства», — подчеркнули в регуляторе.

Когда цифровые деньги НБУ могут попасть в обращение?

В Нацбанке не спешат с запуском в широкое обращение своих цифровых денег. Хотя в сентябре-декабре 2018 года украинский центробанк был одним из первых в мире, запустивших проект с тестовыми расчетами э-гривнами.

Правда, тогда в рамках пилотного проекта в обращение выпустили лишь 5443 э-гривны, которыми рассчитывались сотрудники самого НБУ, проведя несколько сотен тестовых операций.

В дальнейшем НБУ планирует исследовать, как можно интегрировать цифровые деньги в широкое обращение в Украине и изучать иностранный опыт функционирования цифровых денег. Кроме этого, в Нацбанке хотят проверить гипотезу о возможности программирования цифровых денег.

Окончательное решение относительно того, выпускать ли в обращение цифровые деньги, НБУ примет только в 2025 году.

«Решение о целесообразности широкомасштабного выпуска э-гривны в Украине будет приниматься по результатам пилотного проекта. Согласно стратегическим документам Национального банка, мы планируем принять такое решение до конца первого квартала 2025 года», — отметили в Нацбанке.

Может ли э-гривна заменить наличные?

В Нацбанке подчеркивают, что не планируют запрещать наличные расчеты или заменять наличные деньги цифровыми.

«Национальный банк планирует, что э-гривна будет функционировать как дополнение к наличным средствам и средствам, хранящимся на счетах, а не как их заменитель. Национальный банк не имеет целью запрещать использование наличных средств», — говорится в ответе регулятора на запрос ЭП.

Выбор, какой формой денег пользоваться, НБУ хочет оставить за гражданами даже после потенциального запуска э-гривны. Подобный подход используется и в ЕС. Там Европейский центральный банк не отдает предпочтения ни наличным, ни безналичным. Выбор формы расчета остается за потребителем, отмечают в Нацбанке.

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Економічна Правда По материалам:

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