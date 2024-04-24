Dacia представила новое поколение бюджетного кроссовера Duster (фото) — Finance.ua

Dacia представила новое поколение бюджетного кроссовера Duster (фото) Сегодня 05:41 — Фондовый рынок

Dacia представила новое поколение бюджетного кроссовера Duster (фото)

В прошлом году Dacia (входит в состав Renault) представила новое поколение бюджетного кроссовера Duster.

«Паркетчик» изменился снаружи и стал более технологичным, переехав на другую платформу. Вместе с тем, примерно тогда же в прессе заговорили о модификации этой модели, предназначенной для молодежи. Ее главной «фишкой» должна была стать купевидная линия крыши.

Накануне в Сети появилось изображение, демонстрирующее возможный дизайн такой модели Renault/Dacia. Визуализацию подготовили дизайнеры французского портала «AutoPlus».

На изображении показан кроссовер, который мало чем похож на новый Duster. У него другая и более современная передняя часть кузова, боковины, лишенные утилитарного пластикового обвеса, а также наклонная линия крыши, намекающая на спортивные возможности.

Французы пишут, что автомобиль будет основан на новом Dusterе (и на платформе CMF-B), но появится в рамках перспективного проекта C-Neo. Кроссовер должен получиться чуть длиннее своего прародителя, то есть более 4,34 метра, но при этом потерять определенное количество свободного пространства над головой задних пассажиров.

Объем багажного отделения может составлять около 472 литров, а под капотом — расположиться литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом или 1,2-литровый 130-сильный агрегат, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором.

По словам инсайдеров, проект разработки бюджетного купе-кроссовера движется полным ходом и должен быть доведен до финальной точки ближе к 2026 году. Будут продавать его в зависимости от рынка как под маркой Dacia, так и Renault.

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uamotors По материалам:

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