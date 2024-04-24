Dacia представила новое поколение бюджетного кроссовера Duster (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Dacia представила новое поколение бюджетного кроссовера Duster (фото)

Фондовый рынок
10
Dacia представила новое поколение бюджетного кроссовера Duster (фото)
Dacia представила новое поколение бюджетного кроссовера Duster (фото)
В прошлом году Dacia (входит в состав Renault) представила новое поколение бюджетного кроссовера Duster.
«Паркетчик» изменился снаружи и стал более технологичным, переехав на другую платформу. Вместе с тем, примерно тогда же в прессе заговорили о модификации этой модели, предназначенной для молодежи. Ее главной «фишкой» должна была стать купевидная линия крыши.
Накануне в Сети появилось изображение, демонстрирующее возможный дизайн такой модели Renault/Dacia. Визуализацию подготовили дизайнеры французского портала «AutoPlus».
На изображении показан кроссовер, который мало чем похож на новый Duster. У него другая и более современная передняя часть кузова, боковины, лишенные утилитарного пластикового обвеса, а также наклонная линия крыши, намекающая на спортивные возможности.
Французы пишут, что автомобиль будет основан на новом Dusterе (и на платформе CMF-B), но появится в рамках перспективного проекта C-Neo. Кроссовер должен получиться чуть длиннее своего прародителя, то есть более 4,34 метра, но при этом потерять определенное количество свободного пространства над головой задних пассажиров.
Объем багажного отделения может составлять около 472 литров, а под капотом — расположиться литровый 3-цилиндровый бензиновый мотор с турбонаддувом или 1,2-литровый 130-сильный агрегат, дополненный 48-вольтовым стартер-генератором.
По словам инсайдеров, проект разработки бюджетного купе-кроссовера движется полным ходом и должен быть доведен до финальной точки ближе к 2026 году. Будут продавать его в зависимости от рынка как под маркой Dacia, так и Renault.
Сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚙

По материалам:
uamotors
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.