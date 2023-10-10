По цене Duster: появились недорогие кроссоверы от Land Rover с богатым оснащением (фото) — Finance.ua

По цене Duster: появились недорогие кроссоверы от Land Rover с богатым оснащением (фото) 10.10.2023, 00:12 — Технологии&Авто

По цене Duster: появились недорогие кроссоверы от Land Rover с богатым оснащением (фото)

В Индии представлены новые Tata Harrier и Safari 2024 модельного года. Недорогие кроссоверы на базе Land Rover Discovery Sport прошли серьезную модернизацию и в скором времени поступят в продажу. Об этом сообщает издание Autocar.

Компактный кроссовер Tata Harrier и его семиместный собрат Safari разработаны совместно с Land Rover. В их базе лежит платформа Land Rover Discovery Sport.

Дизайн кроссоверов обновили в духе компактного электрокроссовера Tata Nexon. У них новые «двухэтажные» фары, заменены решетка радиатора и бампер. Tata Harrier и Safari теперь больше отличаются друг от друга в анфасе. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

К тому же автомобили стали больше. Кроссовер Tata Harrier подрос до 4605 мм в длину, а новая Tata Safari — до 4668 мм. Ширина обеих моделей увеличена до 1922 мм.

Салон Tata Safari и Harrier претерпел еще более кардинальные изменения. Внутри улучшили отделку, заменили руль и переднюю панель. Теперь у кроссоверов виртуальная приборная панель, увеличенный тачскрин и сенсорные кнопки климата.

Комплектация Tata Harrier и Safari расширена. В базовой версии теперь 7 подушек безопасности, а топовый вариант получил раздельный климат-контроль, панорамную крышу, электропривод водительского сиденья, камеру заднего вида, беспроводную зарядку смартфонов, датчики света и дождя. Список опций охватывает адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора.

Кроссоверы Tata оснащаются 2,0-литровым турбодизелем Fiat мощностью 170 л.с. и тратят в среднем 6,1−7,1 л/100 км. Можно выбрать 6-ступенчатую механическую или автоматическую КПП.

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Фокус По материалам:

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