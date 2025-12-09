0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что удерживает сотрудников оставаться в компании — результаты опроса

44
Что удерживает сотрудников оставаться в компании — результаты опроса
Что удерживает сотрудников оставаться в компании — результаты опроса
Деньги уже не единственный аргумент, мотивирующий украинских работников оставаться работать в компании. На первый план выходит то, как человек ощущает свою ценность, вовлеченность и отношения внутри команды.
Об этом свидетельствует новая часть исследования экспертно-аналитического центра grc.ua.
Делимся ключевыми выводами, почему украинцы остаются на своих рабочих местах и ​​что компаниям следует учитывать уже сейчас.

Три главных фактора удержания работников

Опрос показал, что больше всего влияют на желание оставаться в компании:
  • компенсация/бонусы — 65%;
  • команда и отношения — 65%;
  • содержание и интерес работы — 50%.
Что удерживает сотрудников оставаться в компании — результаты опроса
К другим важным мотиваторам респонденты отнесли:
  • стабильность — 35%;
  • гибкость и work-life balance — 35%;
  • возможности развития — 25%;
  • признание и уважение — 25%.
Читайте также
Эти результаты свидетельствуют, что нематериальные факторы — отношения, развитие, содержание работы — почти сравнялись по влиянию с финансовой мотивацией.

Вовлеченность в проекты: работники хотят больше участия

Респонденты оценили свой уровень вовлеченности следующим образом:
  • 40% - умеренно вовлечены;
  • 25% - почти не вовлечены;
  • 25% - очень вовлечены;
  • 10% - совсем не вовлечены.
Это означает, что треть сотрудников чувствуют себя в стороне от ключевых процессов и решений, и это может снижать мотивацию.

Вывод: главной валютой на уровне с зарплатами становится участие

Опрос демонстрирует смещение: зарплата больше не определяет всё. Украинцы хотят влиять, участвовать в важных процессах, чувствовать, что их вклад имеет значение.
Рынок труда движется к новой модели взаимоотношений между работодателем и сотрудником, где ключевую роль играют не только деньги, но и соучастие, уважение и возможность реализовывать себя.
Читайте также
«Люди остаются там, где испытывают влияние, а не просто получают зарплату. Результаты опроса подтверждают ключевую тенденцию: удержание работников все меньше зависит от зарплаты и все больше — от качественной коммуникации, возможностей развития и атмосферы в команде. Те компании, которые инвестируют в вовлеченность сотрудников, имеют гораздо меньшую текучесть кадров и выигрывают в конкуренции за таланты», — говорит генеральный директор grc.ua Марина Маковей.
Ранее мы сообщали, что в октябре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 26 913 грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems