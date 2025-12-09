Что удерживает сотрудников оставаться в компании — результаты опроса
Деньги уже не единственный аргумент, мотивирующий украинских работников оставаться работать в компании. На первый план выходит то, как человек ощущает свою ценность, вовлеченность и отношения внутри команды.
Об этом свидетельствует новая часть исследования экспертно-аналитического центра grc.ua.
Делимся ключевыми выводами, почему украинцы остаются на своих рабочих местах и что компаниям следует учитывать уже сейчас.
Три главных фактора удержания работников
Опрос показал, что больше всего влияют на желание оставаться в компании:
- компенсация/бонусы — 65%;
- команда и отношения — 65%;
- содержание и интерес работы — 50%.
К другим важным мотиваторам респонденты отнесли:
- стабильность — 35%;
- гибкость и work-life balance — 35%;
- возможности развития — 25%;
- признание и уважение — 25%.
Эти результаты свидетельствуют, что нематериальные факторы — отношения, развитие, содержание работы — почти сравнялись по влиянию с финансовой мотивацией.
Вовлеченность в проекты: работники хотят больше участия
Респонденты оценили свой уровень вовлеченности следующим образом:
- 40% - умеренно вовлечены;
- 25% - почти не вовлечены;
- 25% - очень вовлечены;
- 10% - совсем не вовлечены.
Это означает, что треть сотрудников чувствуют себя в стороне от ключевых процессов и решений, и это может снижать мотивацию.
Вывод: главной валютой на уровне с зарплатами становится участие
Опрос демонстрирует смещение: зарплата больше не определяет всё. Украинцы хотят влиять, участвовать в важных процессах, чувствовать, что их вклад имеет значение.
Рынок труда движется к новой модели взаимоотношений между работодателем и сотрудником, где ключевую роль играют не только деньги, но и соучастие, уважение и возможность реализовывать себя.
«Люди остаются там, где испытывают влияние, а не просто получают зарплату. Результаты опроса подтверждают ключевую тенденцию: удержание работников все меньше зависит от зарплаты и все больше — от качественной коммуникации, возможностей развития и атмосферы в команде. Те компании, которые инвестируют в вовлеченность сотрудников, имеют гораздо меньшую текучесть кадров и выигрывают в конкуренции за таланты», — говорит генеральный директор grc.ua Марина Маковей.
Ранее мы сообщали, что в октябре 2025 года средняя заработная плата в Украине составила 26 913 грн.
