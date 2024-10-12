Что следует знать о получении субсидии во время пребывания за рубежом: топ-3 актуальных вопросов — Finance.ua

Что следует знать о получении субсидии во время пребывания за рубежом: топ-3 актуальных вопросов
Чтобы получать субсидию в Украине в октябре, некоторые люди должны обновить информацию в Пенсионном фонде. Это касается тех, у кого изменилось семейное или имущественное положение. Одно из таких изменений — случай, когда кто-то из зарегистрированных лиц или членов их семьи находится за рубежом в общей сложности более 60 дней.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Назначается ли жилищная субсидия, если член домохозяйства находится за рубежом более 60 дней
Если есть подтверждение пребывания за рубежом, на такое лицо не распространяются социальные нормы и нормативы использования жилищно-коммунальных услуг, также не влияют и доходы этого человека.
Если об этом не сообщить и субсидию вычислят с учетом этого человека, выплату жилищной субсидии прекратят, а излишне выплаченные средства должны быть возвращены получателем.
Должен ли получатель жилищной субсидии сообщать о выезде члена домохозяйства за границу
Получатель жилищной субсидии обязан в течение 30 дней уведомить ПФУ о любых изменениях, влияющих на назначение субсидии, в частности, о пребывании члена домохозяйства за рубежом более 60 дней в период, на который назначена субсидия.
Читайте также
Однако есть исключения для тех, кто живет в некоторых областях, а именно в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и городе Киев.
Каковы последствия, если информация не будет сообщена вовремя
Если Пенсионный фонд Украины обнаружит, что член домохозяйства находился за границей во время получения субсидии, и об этом не было уведомлено (за исключением жителей определенных регионов), выплата субсидии прекращается.
Субсидию можно будет назначить снова после подачи нового обращения с начала отопительного или неотопительного сезона.
Напомним, с 1 октября в Украине начисляется жилищная субсидия на отопительный сезон в соответствии с новым порядком. Субсидия за октябрь будет учитываться за 15 дней вне зависимости от точной даты начала отопительного сезона. Таким образом, субсидию за октябрь будут начислять, опираясь на начало отопительного сезона в большинстве украинских городов. А также получатели субсидии будут продолжать и далее получать пособие.
Все предложения по этой ссылке 👛
Поделиться новостью