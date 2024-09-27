Кто не может претендовать на субсидию в Украине — Finance.ua

Кто не может претендовать на субсидию в Украине Сегодня 11:02 — Личные финансы

Кто не может претендовать на субсидию в Украине

Субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом говорится в статье Fiannce.ua.

Субсидию может оформить:

человек, зарегистрированный в жилом помещении;

лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает на основании договора аренды;

индивидуальный застройщик, здание которого не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется. В этом случае к заявлению следует приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства;

внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды. К заявлению прилагаются соответствующие документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства;

несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки, недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена ​​опека (по заявлению опекуна или попечителя).

Кому не назначат субсидию

Жилищную субсидию не назначают, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи:

1. В течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн, а именно:

покупку земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, транспортного средства (механизма), ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления; оплату (единоразовую) любых работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья);

платеж, по которому предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства (механизмы), кроме объектов наследия и дарения;

взносы в уставный капитал общества, предприятия, организации;

благотворительную деятельность (только посредством уплаты средств);

предоставление возвратной/безвозвратной финансовой помощи, ссуды;

покупку безналичной или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов.

2. Имеет в собственности более одного жилья (квартиру или дом), кроме жилых помещений в общежитиях и жилья:

принадлежащего на правах общей совместной или долевой собственности;

на которое оформлено наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства;

расположенного в сельской местности, поселках городского типа на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в Автономной Республике Крым и Севастополе, в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах на линии столкновения;

непригодного к проживанию, что подтверждено актом обследования технического состояния дома или квартиры;

полученного ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, лицом из их числа на средства государственного или местного бюджета;

3. На 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете средства в общей сумме свыше 100 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 тыс. гривен;

4. Имеет в собственности транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа); более одного транспортного средства, подлежащего государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).

В то же время не учитываются мотоциклы, стоимость которых на дату обретения права собственности не превышает четырех размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, с которого назначается субсидия, самостоятельно собранные транспортные средства, транспортные средства, полученные бесплатно или приобретенные на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения, транспортные средства, приобретенные родителями-воспитателями детских домов семейного типа;

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5. Не имел доходов, учитываемых при назначении жилищной субсидии; получал среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы;

Не уплачивал единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии;

6. По данным Единого реестра должников, имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев (кроме лиц, которые считаются безвестно отсутствующими по решению суда или имеют правовой статус лиц, пропавших без вести, лиц, которые являются алко- или наркозависимыми по справке от врача, лиц, отстраненных от работы (должности), лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей).

Больше важного о субсидиях в Украине и как их получить — в статье по ссылке.

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