Кто не может претендовать на субсидию в Украине — Finance.ua

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Кто не может претендовать на субсидию в Украине

Личные финансы
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Кто не может претендовать на субсидию в Украине
Кто не может претендовать на субсидию в Украине
Субсидию назначают людям, доход которых не позволяет самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги.
Об этом говорится в статье Fiannce.ua.
Субсидию может оформить:
  • человек, зарегистрированный в жилом помещении;
  • лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает на основании договора аренды;
  • индивидуальный застройщик, здание которого не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется. В этом случае к заявлению следует приложить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства;
  • внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды. К заявлению прилагаются соответствующие документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства;
  • несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки, недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена ​​опека (по заявлению опекуна или попечителя).

Кому не назначат субсидию

Жилищную субсидию не назначают, если кто-либо из состава домохозяйства или член семьи:
1. В течение 12 месяцев перед назначением жилищной субсидии совершил операцию на сумму, превысившую 50 тыс. грн, а именно:
  • покупку земельного участка, квартиры (дома), другого недвижимого имущества, транспортного средства (механизма), ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления; оплату (единоразовую) любых работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья);
  • платеж, по которому предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства (механизмы), кроме объектов наследия и дарения;
  • взносы в уставный капитал общества, предприятия, организации;
  • благотворительную деятельность (только посредством уплаты средств);
  • предоставление возвратной/безвозвратной финансовой помощи, ссуды;
  • покупку безналичной или наличной иностранной валюты, а также банковских металлов.
2. Имеет в собственности более одного жилья (квартиру или дом), кроме жилых помещений в общежитиях и жилья:
  • принадлежащего на правах общей совместной или долевой собственности;
  • на которое оформлено наследство, при условии, что ни одно из находящихся в собственности жилых помещений не сдается в аренду, что подтверждается актом обследования материально-бытовых условий домохозяйства;
  • расположенного в сельской местности, поселках городского типа на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в Автономной Республике Крым и Севастополе, в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и в населенных пунктах на линии столкновения;
  • непригодного к проживанию, что подтверждено актом обследования технического состояния дома или квартиры;
  • полученного ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки, лицом из их числа на средства государственного или местного бюджета;
3. На 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, имеет на депозитном банковском счете средства в общей сумме свыше 100 тыс. гривен, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 тыс. гривен;
4. Имеет в собственности транспортное средство, подлежащее государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа); более одного транспортного средства, подлежащего государственной регистрации, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа).
В то же время не учитываются мотоциклы, стоимость которых на дату обретения права собственности не превышает четырех размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января года, с которого назначается субсидия, самостоятельно собранные транспортные средства, транспортные средства, полученные бесплатно или приобретенные на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения, транспортные средства, приобретенные родителями-воспитателями детских домов семейного типа;
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5. Не имел доходов, учитываемых при назначении жилищной субсидии; получал среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы;
Не уплачивал единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии;
6. По данным Единого реестра должников, имеют задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов более трех месяцев (кроме лиц, которые считаются безвестно отсутствующими по решению суда или имеют правовой статус лиц, пропавших без вести, лиц, которые являются алко- или наркозависимыми по справке от врача, лиц, отстраненных от работы (должности), лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей).

Больше важного о субсидиях в Украине и как их получить — в статье по ссылке.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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