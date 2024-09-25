С 1 октября изменятся правила начисления субсидии — Finance.ua
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С 1 октября изменятся правила начисления субсидии

Личные финансы
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С 1 октября изменятся правила начисления субсидии
С 1 октября изменятся правила начисления субсидии
С 1 октября в Украине будут начисляться жилищные субсидии на отопительный сезон в соответствии с новым порядком.
Теперь субсидия за октябрь будет учитываться за 15 дней независимо от точной даты начала отопительного сезона, сообщает 24 канал.
Таким образом, субсидию за октябрь будут начислять, опираясь на начало отопительного сезона в большинстве украинских городов. А также получатели субсидии будут продолжать и дальше получать помощь.
«В связи с повышением тарифов на коммунальные услуги Пенсионный фонд проведет перерасчет субсидий. Это будет сделано с учетом начала отопительного сезона и роста расходов на коммунальные платежи», — сказано в сообщении.
Для получения жилищной субсидии украинцы должны обратиться с заявлением в Пенсионный фонд или центр предоставления административных услуг или подать заявление через платформу «Дія».

Справка Finance.ua:

  • Согласно действующему законодательству, субсидия не предоставляется, если кто-либо из членов домохозяйства или их родственники в течение 12 месяцев до месяца обращения совершили покупку на сумму более 50 000 гривен.
  • Это может быть как единовременная покупка товара долгосрочного потребления, так и оплата услуг или работ на такую ​​же сумму.
  • Украинцы могут самостоятельно проверить, предоставлена ​​ли жилищная субсидия, на портале Пенсионного фонда Украины.
По материалам:
Socportal
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