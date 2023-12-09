Что нужно знать новичкам в области ИИ для успешного старта — советы основателей стартапов Сегодня 07:01 — Технологии&Авто

Что нужно знать новичкам в области ИИ для успешного старта — советы основателей стартапов

Отрасль генеративного искусственного интеллекта ежедневно наращивает развитие, а сфокусированные на ИИ стартапы и проекты возникают все чаще.

Business Insider попросил основателей и руководителей стартапов на основе ИИ поделиться основными советами для новичков в отрасли, передает Ain.ua.

Покажите свои навыки в проекте открытым исходным кодом

«Пачкайте руки и создавайте объекты чисто для обучения», — ответил Business Insider Ян Кернс, генеральный директор и соучредитель Freeplay. ai, стартапа, который помогает людям создавать и тестировать инструменты с большими языковыми моделями.

Кернс считает, что будущие разработчики должны попробовать проект с открытым исходным кодом, который смогут бесплатно использовать, изменять и распространять, например, как LlamaIndex для настройки проектов.

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Llama 2 от Meta также довольно популярна среди разработчиков. Работа над этими проектами может помочь тем, кто пытается ворваться в отрасль, «почувствовать, как все части собираются воедино, когда вы хотите создать новые продукты или решения с помощью генеративного искусственного интеллекта», — сказал Кернс.

Другие герои текста говорят, что это может помочь заметить компании, которые нанимают работников.

«Некоторые из самых интересных проектов в области искусственного интеллекта и робототехники создаются в общедоступных пакетах с открытым исходным кодом на GitHub и обсуждаются на Discord, — сказал Бенджи Бараш, генеральный директор и соучредитель Roboto, механизма обработки данных на основе искусственного интеллекта для сферы робототехник. — Вы будете выделяться из других, если внесете вклад в эти проекты, это отличный способ познакомиться с людьми из ведущих компаний».

Поймите реальные проблемы бизнеса

«Недавние выпускники колледжей, претендующие на работу в области искусственного интеллекта, должны развивать навыки работы с продуктами и сосредотачиваться на проектах, которые приносят реальную ценность конечным пользователям, а не являются лишь чистой технологии», — сказал Генри Скотт-Грин, генеральный директор и основатель Context. ai, аналитической платформы для компаний, создающих большие приложения языковой модели.

Акцент на реальной ценности важен, поскольку искусственный интеллект снизил потребности в написании кода. Поэтому кандидаты извлекут выгоду от того, что подчеркнут свое понимание практических бизнес-проблем вместе с навыками программирования.

Дэвид Хсу, основатель и генеральный директор Retool, платформы для создания бизнес-приложений, рассказал Business Insider, что искусственный интеллект помог устранить потребность в «скучном шаблонном коде», который повторяется в приложении или программном обеспечении, и может замедлить процесс разработки.

«Это хорошее напоминание о том, что в основе написания хороших программ лежит глубокое понимание бизнес-проблемы, которую вы решаете, а уже потом — постоянное взаимодействие между командой разработчиков и заинтересованных сторон, чтобы добиться успеха в кратчайшие сроки», — говорит он.

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Познакомьтесь с этикой ИИ

«Чтобы процветать в индустрии искусственного интеллекта, новые выпускники должны применять мультидисциплинарный подход, сочетая технические навыки с глубоким пониманием этики и влияния на общество», — сказала Наврина Сингх, основательница и генеральный директор Credo.

Credo — это платформа, которая помогает компаниям соблюдать все большее количество нормативных актов по использованию ИИ.

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Для всех, кто пропустил новости в прошлом месяце, всколыхнувшие мир технологий, одной из важных причин, почему Сэм Альтман был изгнан, хоть и не надолго, из OpenAI, были опасения, что искусственный интеллект развивается слишком быстро и может представлять угрозу для общества.

Поэтому, по словам Сингх, очень важно иметь четкое осознание этики ИИ при оценке и внедрении решений, чтобы гарантировать, что они приносят пользу человечеству.

«Эти комбинированные навыки не только сделают вас более привлекательными, но и помогут внести весомый вклад в постоянно меняющийся ландшафт ИИ», — написала она.

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