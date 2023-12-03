Пентагон планирует развернуть тысячи автономных систем с искусственным интеллектом до 2026 года — Finance.ua

Пентагон планирует развернуть тысячи автономных систем с искусственным интеллектом до 2026 года Сегодня 01:37 — Технологии&Авто

Пентагон планирует развернуть тысячи автономных систем с искусственным интеллектом до 2026 года

Министерство обороны США намерено внедрить тысячи автономных транспортных средств с искусственным интеллектом до 2026 года в рамках инициативы под названием Replicator с целью опережения Китая в этой сфере.

Об этом сообщает агентство AP.

«Амбициозная инициатива, получившая название Replicator, направлена ​​на стимулирование прогресса в слишком медленном переходе от военных инноваций США к использованию небольших, умных, дешевых и многочисленных платформ», — заявила замминистра обороны Кэтлин Гикс.

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В наличии у Пентагона более 800 проектов, связанных с искусственным интеллектом, многие из которых находятся на стадии тестирования. Эти технологии помогают получать информацию и повышают эффективность военных операций.

Использование искусственного интеллекта в автономных устройствах позволяет предвидеть потребность в техническом обслуживании 2600 самолетов ВВС, включая бомбардировщики B-1 и вертолеты Blackhawk, а также обеспечивает отслеживание вражеских войск.

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