Что нужно проверить в автомобиле после зимы — Finance.ua

Что нужно проверить в автомобиле после зимы Сегодня 21:12 — Технологии&Авто

Что нужно проверить в автомобиле после зимы

Зима — традиционно самое тяжелое время для автомобиля из-за морозов, снега, дорожных реагентов и других потенциально негативных факторов, прямо влияющих на его эксплуатацию.

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Первое, что, по мнению эксперта, нужно сделать после зимы — проверить все технические жидкости. Например, если после предыдущего ТО машина уже проехала хотя бы 7−8 тысяч километров, следует поменять масло в двигателе, причем на теплый период можно выбрать более вязкое масло, которое обычно стоит чуть дешевле. Вместе с ним не лишним будет заменить и салонный фильтр, в котором за зиму часто скапливается большое количество грязи.

Весной, когда температура воздуха начнет стабильно держаться в районе 6−7 градусов по Цельсию, нужно будет «переобуть» автомобиль — сменить зимние шины на летние.

«Считаю очень правильным подход, когда кроме записи на шиномонтаж планируется и полноценная диагностика ходовой части, мотора, ЛКП. Удобно и логично объединить эти цели в один визит на СТО», — отметил специалист.

После зимы необходимо обязательно проверить уровень и состояние тормозной и охлаждающей жидкости. При этом с заменой «незамерзайки» на воду для стеклоомывателя он спешить не советует — лучше сделать это ближе к лету.

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Следующая обязательная проверка — ходовая часть и руль. Не должно быть протечек, люфтов и повреждений. Особое внимание при проверке следует обращать на амортизаторы, шаровые опоры, втулки, а также такие важные мелочи, как сайлентблоки и пыльники. Именно они требуют замены после холодного сезона чаще, подчеркнул эксперт.

Отдельное внимание нужно уделить тормозам. Из-за перепадов температур, влаги и накапливающейся грязи с дорог колодки быстрее изнашиваются.

После тщательной мойки автомобиля специалист советует внимательно осмотреть его кузов, обращая особое внимание на пороги, кромки дверей и колесные арки. Любые сколы и тем более коррозию он рекомендует немедленно ремонтировать, а когда установится сухая погода, можно обработать ЛКП воском или керамикой — эти процедуры выполняются не только для эстетики и внешнего вида, но и для защиты кузова в целом.

Кроме того, эксперт напомнил о стеклоочистителях. Если стояли зимние щетки, или нынешние щетки уже изношены, лучше заменить их новыми, поскольку весной, в период повышенной влаги и дождей, они должны работать особенно интенсивно.

«Сделайте уборку в багажнике и салоне, все зимние атрибуты можно убрать до следующего года, а все, что может понадобится в дороге весной — положить в авто», — добавил специалист.

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MMR По материалам:

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