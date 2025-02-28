Специалист рассказал, как можно «убить» АКПП при остановке двигателя на ходу — Finance.ua
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Специалист рассказал, как можно «убить» АКПП при остановке двигателя на ходу

Технологии&Авто
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Специалист рассказал, как можно «убить» АКПП при остановке двигателя на ходу
Специалист рассказал, как можно «убить» АКПП при остановке двигателя на ходу
Если двигатель машины с АКПП неожиданно остановится во время движения, это может привести к серьезным проблемам с коробкой передач. В отличие от механических трансмиссий, где последствия не так критичны, у автоматических могут возникнуть значительные неисправности. Владелец автосервиса объяснил порталу MMR.net.ua, как такие ситуации влияют на работу «автомата».
Существует множество причин, по которым двигатель может внезапно затихнуть. Часто это связано с загрязнением клапана рециркуляции выхлопных газов (EGR), который может выйти из строя из-за накопившейся копоти.
Также возможны сбои в топливной системе. При засорении фильтра топливонасоса или при наличии налета на форсунках может заблокироваться подача топлива.
На автомобилях с МКПП, если двигатель глохнет, машина продолжает движение благодаря кинетической энергии. В то время как на автомобилях с автоматической трансмиссией при остановке двигателя коробка передач может перейти в состояние, похожее на нейтраль. Это снижает нагрузку, но водитель своими действиями может усложнить ситуацию.
Если автовладелец подвергнется панике и перепутает положение рычага коробки, это может привести к серьезным последствиям. К примеру, вместо включения режима драйв он может случайно переключить на паркинг, что вызовет резкий удар и повредит трансмиссию. Чтобы минимизировать риски, важно сохранять спокойствие. Если двигатель заглох, следует аккуратно направить автомобиль на обочину и остановиться, прежде чем переводить селектор в режим «паркинг».
По материалам:
MMR
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