Какие подержанные машины не стоит покупать начинающим автомобилистам (фото) — Finance.ua

Какие подержанные машины не стоит покупать начинающим автомобилистам (фото) Сегодня 05:09 — Технологии&Авто

Какие подержанные машины не стоит покупать начинающим автомобилистам (фото), Фото: freepik

Для большинства людей первым собственным автомобилем становится что-то приобретенное на вторичном рынке. Покупка подержанного авто часто является хорошим способом приобрести неплохую машину гораздо дешевле, чем в автосалоне. Но новичкам следует избегать некоторых машин, доступных на вторичном рынке.

Об этом пишет Slash Gear.

Какие подержанные автомобили не стоит покупать как первую машину

Опытные водители, особенно те, кто уже перепробовал несколько разных моделей авто, обычно хорошо понимают, какие именно характеристики машины им нужны и с какими машинами могут быть проблемы.

Если же вы приобретаете машину впервые, вы, почти наверняка, до конца не осознаете всех «подводных» камней.

Ford Mustang

Как правило, первую машину люди покупают в совсем молодом возрасте. И часто хотят, чтобы это было что-то «стильное» и «спортивное», как знаменитый «Форд Мустанг».

Проблема в том, что мощный двигатель и неопытный водитель — это очень плохое сочетание, которое часто приводит к трагедиям.

Тем более, что страховка на такие машины как правило, дороже из-за объема двигателя.

Jeep Wrangler

Хотя машину несколько адаптировали для езды по обычным дорогам, первоначально эта модель создавалась для бездорожья. И это делает ее не слишком удобной для повседневного использования.

Короткая колесная база и рассчитанная на бездорожье подвеска делают езду упругой, а кузов сильно кренится на поворотах. Большие шины очень шумные, что делает громким движение по шоссе. Эти машины непрактичны для перевозки большого количества багажа. Также они обладают низкой надежностью.

Mercedes-Benz ML 350 4MATIC

Mercedes-Benz производит комфортабельные и роскошные автомобили. Благодаря новейшим удобствам и опциям мощности вождения этих машин доставляет настоящее удовольствие.

Но запчасти к ним такие дорогие, что более-менее серьезный ремонт Mercedes потенциально может сделать вас банкротом, если только вы не зарабатываете тысячи долларов в месяц. В особенности это касается модели ML 350 4MATIC.

Ford F250 Super Duty Powerstroke

Для людей, которым нужен крепкий и надежный пикап, способный перевозить значительный груз, Ford F250 с дизельным двигателем Powerstroke V8 будет хорошим выбором.

Но если вы не фермер, а офисный работник или тем более студент, эта машина точно не для вас. Она берет много топлива, имеет определенные проблемы с безопасностью (ибо машина в первую очередь для сельской местности) и может быть дорогой в ремонте. Это не говоря уже о больших размерах машины, что для города может быть неудобно.

BMW M 3

Эта машина сочетает в себе основные недостатки спортивного и премиум-авто.

Слишком мощный двигатель, как для новичка, и слишком дорогостоящее обслуживание как для того, кто только в начале своей карьеры.

Chevrolet Aveo

На первый взгляд как раз это авто кажется идеальным вариантом для новичка — бюджетная машина с обычным двигателем.

Однако именно эта модель отличается рядом проблем: в общем-то низкая надежность машины и недостаточный уровень безопасности. Эксперты все же советуют поискать другую машину.

Mazda Speed ​​3

Mazda в течение длительного времени создавала отличные автомобили, и ее компактная модель Mazda 3 на самом деле является отличным первым автомобилем для любого.

Однако 263-сильная модификация Speed ​​3 с турбонаддувом — плохой выбор для новичков из-за слишком мощного двигателя, с которым не так-то просто справиться.

Mazda RX-8

Это фантастические автомобили для вождения. Но 232 лошадиные силы — «не ок» для новичков.

Кроме того в этой модели роторный двигатель, требующий особого внимания. Вот почему новичкам, вероятно, не стоит покупать RX-8.

УНІАН По материалам:

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