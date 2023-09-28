Что НБУ планирует делать с курсом и валютными ограничениями — Finance.ua

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Что НБУ планирует делать с курсом и валютными ограничениями

Валюта
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Что НБУ планирует делать с курсом и валютными ограничениями
Что НБУ планирует делать с курсом и валютными ограничениями
Фиксация официального курса и введение жестких валютных ограничений 24 февраля 2022 года позволили предотвратить панику, способствовали адаптации бизнеса и населения к условиям полномасштабной войны. Но с течением времени недостатки режима фиксированного курса начинают преобладать над его достоинствами.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Регулятор напоминает, что после кризиса 2014−2015 годов НБУ перешел в режим плавающего курсообразования. В течение последующих лет и до полномасштабного вторжения курс гривны, несмотря на колебания в обе стороны в соответствии с рыночными тенденциями, оставался относительно стабильным.
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Возврат к более рыночным основам курсообразования и на этот раз позволит усилить устойчивость экономики и валютного рынка к внешним и внутренним изменениям.
«В то же время о переходе к плавающему курсообразованию или „отпуску“ курса даже в среднесрочной перспективе речь не идет. Сначала, когда будут сформированы устойчивые предпосылки, НБУ перейдет к управляемой гибкости», — отмечают в Нацбанке.
В такой режим, в отличие от плавающего курса, Национальный банк будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке. Благодаря этому курс сможет как ослабевать, так и укрепляться.
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При этом НБУ будет существенно ограничивать движение курса в обе стороны, не допуская ни стремительного ослабления гривны, ни значительного усиления.
В результате продажа валюты НБУ позволит сохранять курсовую устойчивость, а высокие ставки по гривневым депозитам в гривне и в дальнейшем будут защищать сбережения от инфляционного обесценения.

Процесс смягчения валютных ограничений будет происходить в три этапа:

  1. минимизация множественности обменных курсов, увеличение возможностей для проведения торговых операций бизнесу, содействие новым кредитам/инвестициям;
  2. либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможности репатриации процентов по «старым» долгам;
  3. постепенное уменьшение валютных ограничений до уровня, действовавшего до начала полномасштабной войны.
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«Национальный банк не устанавливает конкретные даты для перехода к более гибкому курсу или смягчению ограничений. Любые шаги в этом направлении будут совершаться лишь тогда, когда будут сформированы надлежащие устойчивые предпосылки. Финальная цель реализации Стратегии — постепенное возвращение к инфляционному таргетированию с плавающим курсообразованием», как это было до полномасштабной войны", — подчеркивает регулятор.
Этот режим позволяет НБУ одновременно обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать устойчивый экономический рост. Возвращаться к нему НБУ также будет только при наличии соответствующих предпосылок, и это не вопрос ближайшей перспективы.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

По материалам:
Finance.ua
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