Минфин обеспокоен укреплением гривны: назван вероятный курс на 2024 год — Finance.ua

Минфин обеспокоен укреплением гривны: назван вероятный курс на 2024 год Сегодня 15:01 — Валюта

Минфин обеспокоен укреплением гривны: назван вероятный курс на 2024 год

Министерство финансов и представители бизнеса ожидают ослабления курса в 2024 году.

Об этом шла речь во время мероприятия, организованного Европейской бизнес ассоциацией «EBA Global Outlook: Новая экономика Украины».

Так, согласно озвученным прогнозам, гривна пересечет отметку 41 грн за доллар.

В частности, в правительстве предполагают на 2024 год курс 41,4 грн за доллар. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

«Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы общаемся с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предполагаем курс 41,4 грн/$1», — сказал он.

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Марченко уточнил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые Минфин ориентируется.

Это примерно соответствует ожиданиям бизнеса. Как отмечают в Европейской бизнес ассоциации, курс гривны в следующем году достигнет 41 грн за доллар.

Справка Finance.ua:

Напомним, в госбюджете-2024 планируется заложить курс доллара на уровне 41,4 гривны. Об этом говорится в инструкции по подготовке бюджетных запросов на следующий год, ранее обнародованной Министерством финансов;

Минфин также спрогнозировал курс доллара на ближайшие несколько лет. В 2025 году предусмотрен рост до 44,5 гривны за доллар, а в 2026 году — до 43,0 гривны.



Економічна Правда По материалам:

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