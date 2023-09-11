Минфин обеспокоен укреплением гривны: назван вероятный курс на 2024 год — Finance.ua

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Минфин обеспокоен укреплением гривны: назван вероятный курс на 2024 год

Валюта
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Минфин обеспокоен укреплением гривны: назван вероятный курс на 2024 год
Минфин обеспокоен укреплением гривны: назван вероятный курс на 2024 год
Министерство финансов и представители бизнеса ожидают ослабления курса в 2024 году.
Об этом шла речь во время мероприятия, организованного Европейской бизнес ассоциацией «EBA Global Outlook: Новая экономика Украины».
Так, согласно озвученным прогнозам, гривна пересечет отметку 41 грн за доллар.
В частности, в правительстве предполагают на 2024 год курс 41,4 грн за доллар. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
«Нас беспокоит укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы общаемся с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров. На следующий год предполагаем курс 41,4 грн/$1», — сказал он.
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Марченко уточнил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые Минфин ориентируется.
Это примерно соответствует ожиданиям бизнеса. Как отмечают в Европейской бизнес ассоциации, курс гривны в следующем году достигнет 41 грн за доллар.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в госбюджете-2024 планируется заложить курс доллара на уровне 41,4 гривны. Об этом говорится в инструкции по подготовке бюджетных запросов на следующий год, ранее обнародованной Министерством финансов;
  • Минфин также спрогнозировал курс доллара на ближайшие несколько лет. В 2025 году предусмотрен рост до 44,5 гривны за доллар, а в 2026 году — до 43,0 гривны.

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По материалам:
Економічна Правда
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