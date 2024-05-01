Что изменится в Украине с 1 мая: пенсии, тарифы, закон о мобилизации, консульские услуги — Finance.ua

Что изменится в Украине с 1 мая: пенсии, тарифы, закон о мобилизации, консульские услуги Сегодня 08:00 — Казна и Политика

Что изменится в Украине с 1 мая: пенсии, тарифы, закон о мобилизации, консульские услуги

В Украине с начала мая произойдут некоторые изменения. Что касается тарифов на коммунальные услуги — они остаются неизменными. А вот пенсии вырастут для некоторых категорий пенсионеров. Также с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Какие изменения ожидают украинцев — читайте ниже.

Тарифы на свет. Правительство сохранило 2,64 грн за киловатт по меньшей мере до конца мая. Правительство сохранило действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая. Цена электроэнергии останется на уровнеза киловатт по меньшей мере до конца мая.

7 грн 96 коп. за куб голубого топлива. Государственный «Нафтогаз» продлил действие льготной цены на газ для населения. Она по-прежнему будет составлятьза куб голубого топлива.

Пенсии

70, 75 и 80 лет. В Украине с 1 мая 2024 года некоторым пенсионерам автоматически повысят выплаты. Однако для этого нужно соответствовать нескольким требованиям. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Повышенные выплаты получат в мае те граждане, которые в предыдущем месяце достигли

Суммы надбавок к пенсиям уже несколько лет неизменны. Они составляют:

для пенсионеров от 70 до 74 лет — 300 гривен;

для пенсионеров от 75 до 79 лет — 456 гривен;

для пенсионеров старше 80 лет — 570 гривен.

Мобилизация

Новый закон о мобилизации вступит в силу с 18 мая. После этого мужчины от 18 до 60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои военно-учетные персональные данные.

Обновить данные можно одним из трех способов , объяснил член комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Первый — в ТЦК и СП.

Второй — зарегистрировать электронный кабинет и через него обновить дистанционно.

Третий — воспользоваться услугами ЦПАУ.

Функционирование электронного кабинета — это один из вопросов, который должен доработать Кабмин. В Раде ожидают, что его успеют запустить до вступления в силу самого закона. Однако повестки отправлять в этом электронном кабинете не будут — они по-прежнему будут вручаться только в бумажном виде.

Льготы

С 1 мая можно оформить льготы для участников боевых действий. Это льготы, предоставляемые государством для военных и ветеранов со статусом участника боевых действий. Пользоваться такими льготами могут не только участники боевых действий, но и родственники.

Консульские услуги

С 18 мая мужчины за границей будут обязаны обновить личные данные в ТЦК через интернет или лично.

С 25 апреля мужчины от 18 до 60 лет могут получить паспортные документы исключительно на территории Украины, однако некоторые категории граждан смогут получить паспортные документы за рубежом.

Напомним, 23 апреля пресс-служба Центра обслуживания граждан Паспортный сервис сообщала, что по техническим причинам приостановлена ​​выдачу готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ.

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Выезд мужчин за границу с 1 мая

Выезд мужчин за границу с 1 мая по-прежнему будет регулироваться правилами, утвержденными постановлением Кабмина № 57. Также 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации, однако его нормы не изменяют правила пересечения границы для военнообязанных мужчин.

Член Ассоциации юристов Украины, юрист-практик в сфере военного права и мобилизации Антон Ревенко подтвердил, что законопроект № 10 449 (закон № 3633-ІХ) ​​действительно не изменяет правила пересечения границы для военнообязанных мужчин, однако все же есть определенные новые особенности

Изменения в ПДД с 1 мая

С 1 мая водители должны включать ближний свет фар во время движения за городом. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 1105 от 20 октября 2023 года. Согласно постановлению, водители должны будут использовать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов в течение всего года.

Субсидии

С 1 мая жилищные субсидии на неотопительный сезон для большинства получателей назначат автоматически (до 30 апреля 2025 года). Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Заявки на субсидии от сельхозпроизводителей пострадавших регионов. С 1 мая Государственный аграрный реестр приступит к приему заявок на получение бюджетных дотаций в размере 8 000 гривен на гектар для агропроизводителей, имеющих в собственности или пользовании до 120 гектаров земли в отдельных районах Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей, пострадавших от российской агрессии.

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