Что изменится в Украине с 1 марта: индексация пенсий, цены на лекарства, новые фискальные чеки — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что изменится в Украине с 1 марта: индексация пенсий, цены на лекарства, новые фискальные чеки

9
Что изменится в Украине с 1 марта: индексация пенсий, цены на лекарства, новые фискальные чеки
Что изменится в Украине с 1 марта: индексация пенсий, цены на лекарства, новые фискальные чеки
С 1 марта в Украине ожидается ряд изменений. В частности, ФЛП должны будут применять новые формы фискальных чеков, снизятся цены на самые популярные лекарства, а у пенсионеров увеличится размер пенсий из-за индексации.
Детальнее о том, что изменится с 1 марта, рассказываем далее в материале.

Новые формы расчетных документов

С 1 марта в Украине начнут применять новые формы чеков для регистраторов расчетных операций (РРО). Еще раз продолжать переходный период не планируется.
За использование фискальных чеков старого образца и отсутствие регистратора расчетных операций будут штрафовать на 100% суммы проданных по документу товаров.
Также Кабмину поручено уже с 1 марта 2025 г. обеспечить в тестовом режиме функционирование Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Индексация пенсий

Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта текущего года. Для более чем 10 млн граждан выплаты повысятся на 11,5%.
  • минимальное повышение пенсий составит не менее 100 гривен;
  • максимальный размер индексации составит 1500 гривен.
Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.
Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий происходит в апреле.
Кроме того, будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые привели к потере трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Цены на лекарства

Украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства.
Подписанты, среди прочего, согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств на 30% уже с 1 марта.
В перечень препаратов, которые подешевеют уже в марте, попали лекарства в виде таблеток, капель, порошков, растворов:
  • применяемые при кашле и простудных заболеваниях;
  • антигистаминные;
  • противовоспалительные и противоревматические;
  • витамины и микроэлементы;
  • лекарства против давления;
  • противоязвенные средства;
  • успокаивающие;
  • глазные капли;
  • назальные спреи и т. д.

Бронирование работников

Компании, еще не подтвердившие повторную критичность и не бронировавшие своих работников снова, имеют возможность сделать это до 31 марта. Текущие бронирования будут действовать еще один месяц.
Также с 1 марта будут обновлены критерии критичности для предприятий, которые могут забронировать своих работников во время мобилизации.
Такой статус может получить компания, отвечающая по меньшей мере трем из следующих требований:
  • уплата налогов и сборов от 1,5 млн евро в год;
  • валютные поступления 32 млн евро в год;
  • стратегическое значение или выполнение мобилизационных задач;
  • отсутствие задолженности перед бюджетом;
  • не менее 250 работников;
  • средняя заработная плата ниже средней по области.
Ранее предприятия могли забронировать 50% военнообязанных на дату подачи списка. Этот процент может быть увеличен, если будет обоснована потребность.
Теперь предусмотрено, что бронированию подлежат не более 50% военнообязанных на таком предприятии, а в случае увеличения численности военнообязанных на этом предприятии — на день подачи списков.

Выплаты на проживание для ВПЛ

С 1 марта состоится автоматическое переназначение выплат на проживание для всех ВПЛ, являющихся получателями помощи, еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям.
Размер помощи составляет 2 000 грн — для взрослых и 3 000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Тариф на газ и электроэнергию

В Украине тариф на газ с 1 марта останется на уровне 7,96 грн за кубометр. В то же время стоимость электроэнергии будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*ч.
Действующий тариф на свет будет действовать по меньшей мере до апреля. Платить меньше за электроэнергию можно владельцам многозонного счетчика.

Переход на «летнее» время

В Украине переход на летнее время в 2025 году состоится в ночь с 29 на 30 марта. Традиционно в последнее воскресенье марта часы переводят на час вперед.
Напомним, законопроект об отмене перевода часов в Украине еще 21 августа подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, после чего документ направили на подпись президенту. Однако Зеленский до сих пор не оставил на нем подписи.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.