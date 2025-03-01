Что изменится в Украине с 1 марта: индексация пенсий, цены на лекарства, новые фискальные чеки — Finance.ua

Что изменится в Украине с 1 марта: индексация пенсий, цены на лекарства, новые фискальные чеки
С 1 марта в Украине ожидается ряд изменений. В частности, ФЛП должны будут применять новые формы фискальных чеков, снизятся цены на самые популярные лекарства, а у пенсионеров увеличится размер пенсий из-за индексации.
Детальнее о том, что изменится с 1 марта, рассказываем далее в материале.
Новые формы расчетных документов
С 1 марта в Украине начнут применять новые формы чеков для регистраторов расчетных операций (РРО). Еще раз продолжать переходный период не планируется.
За использование фискальных чеков старого образца и отсутствие регистратора расчетных операций будут штрафовать на 100% суммы проданных по документу товаров.
Также Кабмину поручено уже с 1 марта 2025 г. обеспечить в тестовом режиме функционирование Электронной системы обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Индексация пенсий
Правительство приняло решение об индексации пенсий с 1 марта текущего года. Для более чем 10 млн граждан выплаты повысятся на 11,5%.
- минимальное повышение пенсий составит не менее 100 гривен;
- максимальный размер индексации составит 1500 гривен.
Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 грн до 6345 грн.
Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий происходит в апреле.
Кроме того, будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, которые привели к потере трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
Цены на лекарства
Украинские фармацевтические производители подписали декларацию о снижении и стабилизации цен на лекарственные средства.
Подписанты, среди прочего, согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств на 30% уже с 1 марта.
В перечень препаратов, которые подешевеют уже в марте, попали лекарства в виде таблеток, капель, порошков, растворов:
- применяемые при кашле и простудных заболеваниях;
- антигистаминные;
- противовоспалительные и противоревматические;
- витамины и микроэлементы;
- лекарства против давления;
- противоязвенные средства;
- успокаивающие;
- глазные капли;
- назальные спреи
и т. д.
Бронирование работников
Компании, еще не подтвердившие повторную критичность и не бронировавшие своих работников снова, имеют возможность сделать это до 31 марта. Текущие бронирования будут действовать еще один месяц.
Также с 1 марта будут обновлены критерии критичности для предприятий, которые могут забронировать своих работников во время мобилизации.
Такой статус может получить компания, отвечающая по меньшей мере трем из следующих требований:
- уплата налогов и сборов от 1,5 млн евро в год;
- валютные поступления 32 млн евро в год;
- стратегическое значение или выполнение мобилизационных задач;
- отсутствие задолженности перед бюджетом;
- не менее 250 работников;
- средняя заработная плата ниже средней по области.
Ранее предприятия могли забронировать 50% военнообязанных на дату подачи списка. Этот процент может быть увеличен, если будет обоснована потребность.
Теперь предусмотрено, что бронированию подлежат не более 50% военнообязанных на таком предприятии, а в случае увеличения численности военнообязанных на этом предприятии — на день подачи списков.
Выплаты на проживание для ВПЛ
С 1 марта состоится автоматическое переназначение выплат на проживание для всех ВПЛ, являющихся получателями помощи, еще на один 6-месячный период при условии соответствия критериям.
Размер помощи составляет 2 000 грн — для взрослых и 3 000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.
Тариф на газ и электроэнергию
В Украине тариф на газ с 1 марта останется на уровне 7,96 грн за кубометр. В то же время стоимость электроэнергии будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*ч.
Действующий тариф на свет будет действовать по меньшей мере до апреля. Платить меньше за электроэнергию можно владельцам многозонного счетчика.
Переход на «летнее» время
В Украине переход на летнее время в 2025 году состоится в ночь с 29 на 30 марта. Традиционно в последнее воскресенье марта часы переводят на час вперед.
Напомним, законопроект об отмене перевода часов в Украине еще 21 августа подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, после чего документ направили на подпись президенту. Однако Зеленский до сих пор не оставил на нем подписи.
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