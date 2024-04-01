Что изменится с 1 апреля в Украине — Finance.ua

Что изменится с 1 апреля в Украине Сегодня 08:04 — Личные финансы

Что изменится с 1 апреля в Украине

С 1 апреля увеличения тарифов на коммунальные услуги не ожидается, однако возрастут минимальная зарплата, налоги и пенсии.

Расскажем поподробнее.

Повышение минимальной зарплаты

В Украине с 1 апреля минимальную зарплату повысят . Это второй и последний этап повышения минималки в 2024 году, заложенный в Госбюджете. С 1 января минимальная зарплата составила 7100 грн, с 1 апреля запланировано повышение до 8000 грн.

В результате увеличатся минимальные суммы налогов для физлиц-предпринимателей, кроме того, также повысят гарантированный размер пенсии для определенной категории.

Компенсации для работодателей

С 1 апреля минимальная заработная плата в Украине вырастет до 8 тысяч гривен, в связи с этим увеличатся компенсационные выплаты работодателям.

Размер компенсации за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех, кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного свыше 1 месяца, составит 8000 грн (50% фактических расходов на оплату труда, но не больше размера МЗП).

Повышение налогов

Из-за повышения минимальной зарплаты увеличится Единый страховой взнос (22% от минимальной зарплаты) с 1562 до 1760 грн.

Также до 120 000 грн вырастет максимальный размер ЕСВ, равный 15 минимальным зарплатам.

Кроме того, вырастет штраф за работу без официального оформления (10 минимальных зарплат) — с 71 000 он поднимется до 80 000 грн.

Повышение пенсии

С 1 апреля 2024 года повысятся пенсии граждан старше 65 лет, у которых полный стаж. Размер пенсионной выплаты указанной категории лиц должен составлять не менее 40% от минимальной зарплаты.

В апреле пенсия дополнительно увеличится у тех, кто получит право на доплату к пенсии по возрасту. Прибавку получат пенсионеры, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет.

Компенсация выплачивается в следующих размерах:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;

лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, в размере до 570 грн.

Выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной

В связи с повышением минимальной заработной платы с 1 апреля 2024 года возрастет размер денежной помощи у лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

В частности, которым начиная с 2014 года:

присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (в размере 3 минимальных заработных плат — 24 000 грн);

награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней (в размере 2-х минимальных заработных плат — 16 000 грн);

награжден орденом За мужество трех степеней (в размере минимальной заработной платы — 8000 грн);

награжден орденом княгини Ольги трех степеней (в размере минимальной заработной платы — 8000 грн);

членам семей погибших (умерших) граждан, из числа вышеупомянутых лиц (в размере минимальной заработной платы — 8000 грн).

Правила ввоза гуманитарной помощи

В воскресенье 31 марта завершился переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации. С 1 апреля ввезти гуманитарную помощь в Украину будет возможно только с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.

В Киеве подорожает транспортная карта

С 1 апреля стоимость транспортной карты составит 75 грн вместо 50 грн.

Речь идет о почасовых проездных, проездных с ограничением и без ограничения количества поездок, в частности для пассажиров льготных категорий — студентов и учащихся.

Стоимость оформления загранпаспорта

С 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта.

Сколько будет стоить оформление загранпаспорта:

изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу в течение 3 или 7 рабочих дней раньше стоило 1496 грн, а увеличится до 1598 грн, из которых 992 грн — стоимость админуслуги и 606 грн — стоимость бланка.

изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней вместо 856 грн будет стоить 958 грн (352 грн — стоимость админуслуги и 606 грн — стоимость бланка).

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