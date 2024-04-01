Что изменится с 1 апреля в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что изменится с 1 апреля в Украине

Личные финансы
42
Что изменится с 1 апреля в Украине
Что изменится с 1 апреля в Украине
С 1 апреля увеличения тарифов на коммунальные услуги не ожидается, однако возрастут минимальная зарплата, налоги и пенсии.
Расскажем поподробнее.

Повышение минимальной зарплаты

В Украине с 1 апреля минимальную зарплату повысят. Это второй и последний этап повышения минималки в 2024 году, заложенный в Госбюджете. С 1 января минимальная зарплата составила 7100 грн, с 1 апреля запланировано повышение до 8000 грн.
В результате увеличатся минимальные суммы налогов для физлиц-предпринимателей, кроме того, также повысят гарантированный размер пенсии для определенной категории.

Компенсации для работодателей

С 1 апреля минимальная заработная плата в Украине вырастет до 8 тысяч гривен, в связи с этим увеличатся компенсационные выплаты работодателям.
Размер компенсации за трудоустройство людей с инвалидностью, участников боевых действий, тех, кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, которые находятся в статусе зарегистрированного безработного свыше 1 месяца, составит 8000 грн (50% фактических расходов на оплату труда, но не больше размера МЗП).

Повышение налогов

Из-за повышения минимальной зарплаты увеличится Единый страховой взнос (22% от минимальной зарплаты) с 1562 до 1760 грн.
Также до 120 000 грн вырастет максимальный размер ЕСВ, равный 15 минимальным зарплатам.
Кроме того, вырастет штраф за работу без официального оформления (10 минимальных зарплат) — с 71 000 он поднимется до 80 000 грн.

Повышение пенсии

С 1 апреля 2024 года повысятся пенсии граждан старше 65 лет, у которых полный стаж. Размер пенсионной выплаты указанной категории лиц должен составлять не менее 40% от минимальной зарплаты.
В апреле пенсия дополнительно увеличится у тех, кто получит право на доплату к пенсии по возрасту. Прибавку получат пенсионеры, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет.
Компенсация выплачивается в следующих размерах:
  • лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;
  • лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;
  • лицам, которым исполнилось 80 лет и старше, в размере до 570 грн.

Выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной

В связи с повышением минимальной заработной платы с 1 апреля 2024 года возрастет размер денежной помощи у лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.
В частности, которым начиная с 2014 года:
  • присвоено звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда (в размере 3 минимальных заработных плат — 24 000 грн);
  • награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней (в размере 2-х минимальных заработных плат — 16 000 грн);
  • награжден орденом За мужество трех степеней (в размере минимальной заработной платы — 8000 грн);
  • награжден орденом княгини Ольги трех степеней (в размере минимальной заработной платы — 8000 грн);
  • членам семей погибших (умерших) граждан, из числа вышеупомянутых лиц (в размере минимальной заработной платы — 8000 грн).

Правила ввоза гуманитарной помощи

В воскресенье 31 марта завершился переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации. С 1 апреля ввезти гуманитарную помощь в Украину будет возможно только с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.

В Киеве подорожает транспортная карта

С 1 апреля стоимость транспортной карты составит 75 грн вместо 50 грн.
Речь идет о почасовых проездных, проездных с ограничением и без ограничения количества поездок, в частности для пассажиров льготных категорий — студентов и учащихся.

Стоимость оформления загранпаспорта

С 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта.
Сколько будет стоить оформление загранпаспорта:
  • изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу в течение 3 или 7 рабочих дней раньше стоило 1496 грн, а увеличится до 1598 грн, из которых 992 грн — стоимость админуслуги и 606 грн — стоимость бланка.
  • изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней вместо 856 грн будет стоить 958 грн (352 грн — стоимость админуслуги и 606 грн — стоимость бланка).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.