В Украине меняется стоимость оформления загранпаспорта — Finance.ua

В Украине меняется стоимость оформления загранпаспорта Сегодня 17:05 — Личные финансы

В Украине меняется стоимость оформления загранпаспорта

С 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба.

С 1 апреля 2024 года ГП «Полиграфический комбинат „Украина“ изменяет стоимость бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В этой связи растет и общая стоимость оформления этого документа», — отмечают в ГМСУ.

Сколько будет стоить оформление загранпаспорта:

изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу в течение 3 или 7 рабочих дней раньше стоило 1496 грн, а увеличится до 1598 грн, из которых 992 грн — стоимость админуслуги и 606 грн — стоимость бланка.

изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней вместо 856 грн будет стоить 958 грн (352 грн — стоимость админуслуги и 606 грн — стоимость бланка).

Инфографика: Государственная миграционная служба

Кто оформил услугу до 31 марта 2024 года

В ведомстве отметили, что лица, оплатившие админуслуги и подавшие заявления для оформления документов до 31 марта 2024 года, получат документы по старой цене.

В то же время те граждане, которые оплатили админуслуги до 31 марта, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявлений.

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