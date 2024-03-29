В Украине меняется стоимость оформления загранпаспорта — Finance.ua

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В Украине меняется стоимость оформления загранпаспорта

Личные финансы
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В Украине меняется стоимость оформления загранпаспорта
В Украине меняется стоимость оформления загранпаспорта
С 1 апреля вырастет стоимость оформления загранпаспорта.
Об этом сообщила Государственная миграционная служба.
С 1 апреля 2024 года ГП «Полиграфический комбинат „Украина“ изменяет стоимость бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В этой связи растет и общая стоимость оформления этого документа», — отмечают в ГМСУ.

Сколько будет стоить оформление загранпаспорта:

  • изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу в течение 3 или 7 рабочих дней раньше стоило 1496 грн, а увеличится до 1598 грн, из которых 992 грн — стоимость админуслуги и 606 грн — стоимость бланка.
  • изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней вместо 856 грн будет стоить 958 грн (352 грн — стоимость админуслуги и 606 грн — стоимость бланка).
Инфографика: Государственная миграционная служба
Инфографика: Государственная миграционная служба

Кто оформил услугу до 31 марта 2024 года

В ведомстве отметили, что лица, оплатившие админуслуги и подавшие заявления для оформления документов до 31 марта 2024 года, получат документы по старой цене.
В то же время те граждане, которые оплатили админуслуги до 31 марта, но заявление для оформления документов еще не подавали, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи заявлений.

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По материалам:
Finance.ua
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