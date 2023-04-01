Что изменится с 1 апреля для украинцев: депозиты, налоги, тарифы и прочее — Finance.ua

Что изменится с 1 апреля для украинцев: депозиты, налоги, тарифы и прочее Сегодня 08:00 — Личные финансы

Украинцев с 1 апреля ждут некоторые изменения.

Заработает обновленная система оплаты банковской картой

В Украине после усиления устойчивости банковской системы обновят систему электронных платежей (СЭП). Она будет основываться на международном стандарте ISO 20022 и будет работать круглосуточно (24/7). Об этом сообщил пресс-центр Национального банка.

Таким образом, НБУ урегулировал вопрос выполнения межбанковских платежных операций в нацвалюте. Документ вступает в силу 1 апреля, кроме нормы об обязательном зачислении денег по платежной операции на счет получателя в течение часа, который заработает через год.

Нацбанк установил, что новшество в виде стандарта ISO 20022 позволит:

унифицировать платежные документы;

создать единые принципы для их заполнения и обработки;

расширить дополнительными данными реквизитный состав платежной инструкции;

обеспечить автоматизацию платежных операций;

повысить уровень обслуживания банковских клиентов.

Круглосуточный режим работы системы электронных платежей (СЭП) предусматривает выполнение межбанковских платежных операций без остановки и мгновенный переход к следующему календарному дню. При этом сумма выполненной платежной инструкции будет отражена по счету участника СЭП датой того же календарного дня, когда была произведена.

Депозиты

Чтобы поддержать банковскую систему и успокоить клиентов, еще в апреле 2022-го президент подписал закон, который во время военного положения и в течение трех месяцев после него гарантирует в случае закрытия банка возврат всей суммы вклада. НБУ со своей стороны планирует:

с 7 апреля ввести временные депозитные сертификаты по ставке 25%. Банки смогут получать на этом прибыль и поэтому теоретически будут заинтересованы в том, чтобы привлекать деньги с рынка: агитировать украинцев открывать вклады;

с 11 мая введут льготные нормативы формирования банками обязательных резервов на срочные средства на счетах физлиц (0% для физлиц в гривне).

на срочные средства на счетах физлиц (0% для физлиц в гривне). Украинцы, размещая свои деньги в банках, могут помочь собственной экономике. Без этого рассчитывать на возрождение полноценного кредитования не приходится.



Тарифы

Электроэнергия. Повышения тарифов на электроэнергию Повышения тарифов на электроэнергию с 1 апреля не будет. Такое решение приняло правительство на заседании 24 марта. Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться на нынешнем уровне как минимум до 1 мая 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей сохраняются на уровне:

1,44 грн/кВт*ч — для домохозяйств, потребляющих до 250 кВт*ч в месяц;

1,68 грн/кВт*ч, если месячный объем потребления составляет более 250 кВт*ч.

Вода. На холодную воду и водоотвод в Украине действуют тарифы с 1 января 2022 года. В связи с увеличением расходов водоканалов на подготовку и доставку воды тариф планировали увеличить еще в декабре прошлого года. Однако позже это решение отменили.

Теперь НКРЭКУ доработал обоснование образования тарифов и предлагает установить новые расценки постепенно : с 1 апреля и 1 июля этого года.

Правила уплаты налогов

С 1 апреля 2023 года в Украине стартует действие нового закона, который будет определять общие принципы работы платежных систем.

Новый Закон Украины № 2888 предусматривает учет электронных кошельков и счетов, открытых для налогоплательщиков небанковскими поставщиками. У украинцев будет возможность платить налоги и сборы в наличной или безналичной форме, в том числе с помощью электронных и цифровых денег.

За неподачу информации соответствующим органам об открытии/закрытии счетов/электронных кошельков, небанковские поставщики услуг могут получить штраф в размере 680 гривен.

Налогообложение командировочных и под отчет

Фактическое количество дней пребывания в командировке с 1 апреля определяется согласно приказу о командировке. Но при наличии одного или нескольких документальных доказательств пребывания в командировке (отметок пограничных служб о пересечении границы, проездных документов, счетов на проживание и/или любых других документов, подтверждающих фактическое пребывание в командировке). Раньше такие доказательства требовала только командировка за границу (командировку по Украине подтверждали приказ и неопределенные «первичные документы»).

Скорость на улицах Киева

С 1 апреля по 1 ноября на ряде столичных улиц, имеющих качественное дорожное покрытие, разрешат повышение скорости движения до 80 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации. Скорость 80 км/ч в период с 1 апреля по 1 ноября разрешается на следующих участках дорог:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);

Приднепровское шоссе;

ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. М. Гринченко до Южного моста);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

просп. М. Бажана от Южного мостового перехода к Харьковской площади (в обратном направлении от Харьковской площади к Днепровской Набережной);

просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

просп. Р. Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. С. Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Автодорога Р-69 (от ресторана «Яхта Киев» (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).

Изменения в выдаче Карт побыта в Польше

Обновленным спецзаконом 1 апреля 2023 года определено начало нового этапа подачи заявлений на получение Карты побыта украинскими беженцами.

Следовательно, с 1 апреля граждане Украины, которые пользуются временной защитой в Польше (владельцы PESEL UKR), официально смогут подавать ходатайство на временное проживание в Польше.

С апреля 2023 года изменится не только процедура подачи заявления и получения видов на временное проживание для граждан Украины в Польше.

Если во время получения PESEL UKR украинские мигранты сдали отпечатки пальцев, то с 1 апреля 2023 года им не нужно будет лично прибывать на подачу заявления на Карту побыта в воеводское управление.

В противном случае украинцам все же придется лично посетить воеводское управление для сдачи отпечатков пальцев.

Жилье для украинских беженцев в Ирландии

1 апреля в Ирландии отменят действие закона, согласно которому арендодатели не имели права выселять людей из арендуемого жилья. Это должно защитить собственников жилья, которым задолжали выплаты, или дать им возможность продать недвижимость.

Напомним, что власти Ирландии объявили о продолжении поддержки украинцев вместе с другими странами ЕС. В стране продлили действие временной защиты для украинцев до марта 2024 года. Также власти Ирландии задумываются о том, как оставить украинцев в стране после окончания войны и облегчить им получение вида на жительство и гражданство.

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