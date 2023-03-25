Тарифи на воду зростуть двічі: як зміниться ціна з 1 квітня — Finance.ua
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Тарифи на воду зростуть двічі: як зміниться ціна з 1 квітня

Особисті фінанси
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Наразі на холодну воду та водовідведення в Україні діють тарифи від 1 січня 2022 року. У зв’язку зі збільшенням витрат водоканалів на підготовку та доставлення води тариф планували збільшити ще у грудні минулого року. Однак, пізніше це рішення скасували.
Тепер НКРЕКП доробив обґрунтування щодо утворення тарифів та пропонує встановити нові розцінки поступово: з 1 квітня та 1 липня цього року.
За 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 гривень. У квітні в середньому тариф зросте на 12,3%, а у липні — ще на 14,1%.
Голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, Олег Попенко, каже: «На відміну від тарифів на електроенергію, до тарифів на холодну воду та водовідведення не застосовуються прайс-кепи. Отже, у разі прийняття рішення про введення нових тарифів, платіжки українців зміняться. Наразі це питання запропоноване до обговорення НКРЕКП».
Отже, остаточне рішення буде прийнято у на засіданні у формі відкритого слухання в березні цього року.
Зокрема, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та водночас для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості, Регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів, йдеться в повідомлення НКРЕКП.

Якими можуть бути нові тарифи

Під час першого етапу переглянуть зростання тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів в середньому на 12,3%, під час другого — на 14,1%. З 1 квітня 2023 року тарифи на водопостачання та водовідведення можуть змінитися наступним чином:
  • Дніпроводоканал: 33,56 гривні за кубометр води (водопостачання — 19,48/ водовідведення — 14,08);
  • Водоканал в Ужгороді: 47,1 гривні (28,8/ 18,3);
  • Полтававодоканал: 38,41 гривні (20,19/ 18,22);
  • Житомирводоканал: 48,34 гривні (23,14 / 25,2);
  • Інфоксводоканал (Одеса): 39,57 гривні (20,16 / 19,41);
  • Рівнеоблводоканал: 39,31 гривні (20,67 / 18,64).
  • Чернігівводоканал: 38,5 гривні (19,14 / 19,36);
  • Черкасиводоканал: 31,1 гривні (15,75 / 15,37);
  • Іванофранківськводоекотехпром: 29,5 гривні (13,77 / 15,82);
  • Хмельницькводоканал: 29,27 гривні (15,07 / 14,02);
  • Київводоканал: 35,5 гривні (18,81 / 16,7);
  • Луцькводоканал: 31,71 гривні (12,87/ 17,22);
  • Запорізький водоканал: 28,37 гривні (19,87/ 11,84);
  • Вінницяоблводоканал: 31,4 гривні (19,64 / 11,76);
  • Чернівціводоканал: 28,27 гривні (19,09/ 9,18);
  • Львівводоканал: 27,2 гривні (18,2 / 9,03);
  • Тернопільводоканал — 42,03 гривні (19,86 / 22,17);
  • Міськводоканал СМ (Суми) — 33,6 гривні (16,90 / 16,70).
  • Дніпро-Кіровоград — 61,72 гривні (35.076/26.652)
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Чому є необхідність у піднятті тарифів

Структура тарифу формується з огляду на супутні витрати при очищенні та доставленні води. Причиною підвищення стало збільшення витрат на електроенергію та амортизацію обладнання, а також зменшення обсягів реалізації у водоканалах. Найбільше на формування тарифу вплинули такі складові:
  • ціна на електроенергію за рік виросла у середньому на 18%.
  • на паливо — зросла вдвічі;
  • на реагенти — зросла вдвічі.
Окрім того, зазначається, що в тарифах включають інвестиційну складову, розмір якої залежить від заходів, які визначених схваленою інвестиційною програмою на відповідний рік.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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