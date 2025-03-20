Что государство гарантирует освобожденным из плена (выплаты, отпуска, правовая помощь) — Finance.ua

Что государство гарантирует освобожденным из плена (выплаты, отпуска, правовая помощь) Сегодня 09:00 — Личные финансы

Что государство гарантирует освобожденным из плена (выплаты, отпуска, правовая помощь)

Освобожденные из плена военнослужащие могут уволиться со службы. Это предусмотрено ст. 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», изменения в который вступили в силу 18 мая прошлого года. При этом не имеет значения, когда именно военнослужащий был освобожден из плена.

Об этом пишет Армия информ

Если военнослужащий решит воспользоваться правом на увольнение, он также может рассчитывать на единовременное пособие при увольнении. Оно составляет 50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.

Дополнительный отпуск

Если же вернувшийся из плена военнослужащий желает продолжать службу, он имеет право на 90 дней отпуска. Такой отпуск не делится на две части, и во время него продолжает начисляться денежное довольствие. Отозвать из такого отпуска могут только с согласия военнослужащего.

Единовременная и ежегодная выплата от государства

Освобожденные из плена имеют право на единовременное пособие в 100 тысяч гривен. Это касается как гражданских, так и военнослужащих.

Также предусмотрена выплата ежегодной финансовой помощи для находившихся в плену. Это 100 тысяч гривен за каждый год пребывания в местах несвободы.

Как получить

Для расчета таких выплат нужно, чтобы был установлен факт лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Установлением этого факта занимается специальная комиссия при Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Один из обязательных документов, который нужно предоставить комиссии, — справка о пребывании в плену. Ее можно получить в Национальном информационном бюро. Запрос нужно направить на электронную почту бюро: info@nib.gov.ua

Правовая помощь

Освобожденные из плена граждане имеют право на правовую помощь. И учитывая все существующие в нашем государстве бюрократические факторы, такая помощь лишней точно не будет.

Первичная правовая помощь (получение юридических консультаций, помощь в написании заявлений, жалоб) предоставляется всем, кого россия лишила свободы.

Вторичная правовая помощь (составление документов, защита и представительство интересов в судах и т. п. ) предоставляется тем, кому комиссия при Минреинтеграции установит факт лишения этих лиц свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

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