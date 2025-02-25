Минобороны создало государственное предприятие «Цифровая Армия» — Finance.ua

Минобороны создало государственное предприятие «Цифровая Армия» Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Минобороны создало государственное предприятие «Цифровая Армия»

При Министерстве обороны создали государственное предприятие «Цифровая Армия». Оно отвечает за развитие цифровых способностей Сил обороны Украины за счет кооперации с частным сектором и сотрудничества с международными институтами.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«За прошлый год армия значительно цифровизовалась. Но нам нужно двигаться еще быстрее и искать новые возможности. Именно поэтому мы создали Цифровую Армию, которая поможет эффективно взаимодействовать с частным сектором в Украине и за рубежом, государственными агентствами по всему миру, а также даст выход нашим продуктам на международный рынок», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Что даст создание нового госпредприятия:

Для военных. Проекты от воинских частей, таких как Центр инноваций и развитие оборонных технологий или от R&D-лабораторий бригад, получат дополнительные возможности развития в сотрудничестве с частным сектором (Украины и стран-союзников). Это в свою очередь даст техническим военным разработчикам уверенность и дополнительную мотивацию продолжать развитие своих идей даже после окончания войны.

Проекты от воинских частей, таких как Центр инноваций и развитие оборонных технологий или от R&D-лабораторий бригад, получат дополнительные возможности развития в сотрудничестве с частным сектором (Украины и стран-союзников). Это в свою очередь даст техническим военным разработчикам уверенность и дополнительную мотивацию продолжать развитие своих идей даже после окончания войны. Для гражданских. Прежде всего, это дальнейшее развитие продуктов, обеспечивающих скорость и удобство решения вопросов воинского учета, в частности отсрочек или поиска вакансий в Силах обороны. Также это возможность принять участие в разработке и внедрении оборонных инноваций в составе команды ГП «Цифровая Армия».

Прежде всего, это дальнейшее развитие продуктов, обеспечивающих скорость и удобство решения вопросов воинского учета, в частности отсрочек или поиска вакансий в Силах обороны. Также это возможность принять участие в разработке и внедрении оборонных инноваций в составе команды ГП «Цифровая Армия». Для бизнесов. Продукты и разработки бизнесов и стартапов будут интегрироваться в проекты Сил обороны и станут частями экосистем с полноценными способностями, необходимыми не только для асимметричного превосходства над врагом, но и для успешной продажи идей на зарубежных рынках.

Директор госпредприятия «Цифровая Армия» Ирина Кваскова рассказала, что оно должно стать платформой, объединяющей цифровые продукты в сфере обороны. Речь идет не только о приложениях Резерв+ и Армия+, но и о боевых системах и оборонных инновациях.

«ГП „Цифровая Армия“ станет мостиком между государством и частным сектором. Это поможет значительно ускорить внедрение инноваций, которые могут существенно повысить эффективность работы боевых подразделений. Планируем привлекать в свою команду лучших гражданских и военных специалистов. Кроме того, мы видим большой интерес со стороны международных партнеров к уникальному боевому опыту и действительно инновационным цифровым продуктам в сфере обороны. В свою очередь это означает высокий потенциал для Украины в целом и ГП „Цифровая Армия“, в частности, на международном рынке оборонных технологий», — подчеркнула Кваскова.

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