Минобороны создало государственное предприятие «Цифровая Армия» — Finance.ua

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Минобороны создало государственное предприятие «Цифровая Армия»

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Минобороны создало государственное предприятие «Цифровая Армия»
Минобороны создало государственное предприятие «Цифровая Армия»
При Министерстве обороны создали государственное предприятие «Цифровая Армия». Оно отвечает за развитие цифровых способностей Сил обороны Украины за счет кооперации с частным сектором и сотрудничества с международными институтами.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«За прошлый год армия значительно цифровизовалась. Но нам нужно двигаться еще быстрее и искать новые возможности. Именно поэтому мы создали Цифровую Армию, которая поможет эффективно взаимодействовать с частным сектором в Украине и за рубежом, государственными агентствами по всему миру, а также даст выход нашим продуктам на международный рынок», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Что даст создание нового госпредприятия:
  • Для военных. Проекты от воинских частей, таких как Центр инноваций и развитие оборонных технологий или от R&D-лабораторий бригад, получат дополнительные возможности развития в сотрудничестве с частным сектором (Украины и стран-союзников). Это в свою очередь даст техническим военным разработчикам уверенность и дополнительную мотивацию продолжать развитие своих идей даже после окончания войны.
  • Для гражданских. Прежде всего, это дальнейшее развитие продуктов, обеспечивающих скорость и удобство решения вопросов воинского учета, в частности отсрочек или поиска вакансий в Силах обороны. Также это возможность принять участие в разработке и внедрении оборонных инноваций в составе команды ГП «Цифровая Армия».
  • Для бизнесов. Продукты и разработки бизнесов и стартапов будут интегрироваться в проекты Сил обороны и станут частями экосистем с полноценными способностями, необходимыми не только для асимметричного превосходства над врагом, но и для успешной продажи идей на зарубежных рынках.
Директор госпредприятия «Цифровая Армия» Ирина Кваскова рассказала, что оно должно стать платформой, объединяющей цифровые продукты в сфере обороны. Речь идет не только о приложениях Резерв+ и Армия+, но и о боевых системах и оборонных инновациях.
«ГП „Цифровая Армия“ станет мостиком между государством и частным сектором. Это поможет значительно ускорить внедрение инноваций, которые могут существенно повысить эффективность работы боевых подразделений. Планируем привлекать в свою команду лучших гражданских и военных специалистов. Кроме того, мы видим большой интерес со стороны международных партнеров к уникальному боевому опыту и действительно инновационным цифровым продуктам в сфере обороны. В свою очередь это означает высокий потенциал для Украины в целом и ГП „Цифровая Армия“, в частности, на международном рынке оборонных технологий», — подчеркнула Кваскова.
По материалам:
Finance.ua
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