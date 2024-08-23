Что делать иностранцу после получения вида на временное жительство в Украине (алгоритм действий) — Finance.ua

Что делать иностранцу после получения вида на временное жительство в Украине (алгоритм действий) Сегодня 16:17 — Личные финансы

Что делать иностранцу после получения вида на временное жительство в Украине (алгоритм действий)

Граждане из более чем 100 стран учредили более 3 тысяч компаний в Украине с начала полномасштабной войны. Чаще всего новые бизнесы открывают иностранцы из Турции, Узбекистана, Польши и США. Самым же привлекательным бизнес-регионом для иностранцев стал Киев.

Иностранцу, после получения вида на жительство, необходимо в течение 30 дней зарегистрировать или задекларировать свое местожительство в Украине.

Для этого нужно обратиться в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг) по местонахождению жилья. Если вы планируете декларировать место жительства через Портал Дія, подготовьте документы заранее.

Об этом пишет visitukraine.today

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В случаях, когда организация, которая помогала вам с получением вида, не обеспечивает адресом для регистрации, вам придется найти его самостоятельно. Можно обратиться к арендодателю или найти варианты регистрации через Интернет.

Трудоустройство с временным видом

Вид на временное жительство позволяет иностранцу жить в Украине, однако не всегда дает право на работу. Если ваш вид видан основании обучения, волонтерства или женитьбы, для официального трудоустройства нужно получить дополнительное разрешение в центре занятости. Это правило не распространяется на случаи, когда вид выдан именно на основании трудоустройства, ведь он уже содержит в себе разрешение на работу.

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Смена работодателя с временным видом

Если вы решили сменить работодателя, процедура несколько усложняется. Сначала необходимо уволиться с предыдущего места работы, сдать вид и выехать из Украины. После этого нужно получить новую визу типа «D» для трудоустройства через консульство, а по возвращении в Украину — заключить новый трудовой договор и получить новый вид на временное жительство. Игнорирование этой процедуры может привести к нарушению иммиграционного законодательства.

Продление вида

Важно помнить о сроках действия вида и обратиться своевременно в органы миграционной службы для подачи документов на продление. Продление вида возможно только на том же основании, на котором он был издан ранее. Если вы не позаботитесь о продлении вида, это может привести к административным правонарушениям.

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Причины отмены вида

Вид на временное жительство может быть отменен в случаях, когда иностранец прекращает трудовые отношения, завершает обучение или получает другое ходатайство от принимающей стороны. В случае отмены вида, необходимо снять место жительства с регистрации, сдать вид и выехать из страны.

Чаще всего открывают бизнес в Украине граждане Турции — 396 компаний или 12.9% от общего количества.

Далее следуют граждане Узбекистана — они владеют 312 бизнесами (10.1% от общего количества).

Замыкают тройку лидеров граждане Польши — 224 бизнеса, или 7.3%.

Справка Finance.ua:

Иностранцы, которые служат в Вооруженных силах Украины, смогут получать украинское гражданство. Соответствующий законопроект 9585, поданный Кабмином, в ближайшее время рассмотрит Верховная Рада во втором чтении.

Рекомендацию принять проект как закон дал Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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