Что делать иностранцу после получения вида на временное жительство в Украине (алгоритм действий) — Finance.ua

Что делать иностранцу после получения вида на временное жительство в Украине (алгоритм действий)
Граждане из более чем 100 стран учредили более 3 тысяч компаний в Украине с начала полномасштабной войны. Чаще всего новые бизнесы открывают иностранцы из Турции, Узбекистана, Польши и США. Самым же привлекательным бизнес-регионом для иностранцев стал Киев.
Иностранцу, после получения вида на жительство, необходимо в течение 30 дней зарегистрировать или задекларировать свое местожительство в Украине.
Для этого нужно обратиться в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг) по местонахождению жилья. Если вы планируете декларировать место жительства через Портал Дія, подготовьте документы заранее.
Об этом пишет visitukraine.today.
В случаях, когда организация, которая помогала вам с получением вида, не обеспечивает адресом для регистрации, вам придется найти его самостоятельно. Можно обратиться к арендодателю или найти варианты регистрации через Интернет.
Трудоустройство с временным видом
Вид на временное жительство позволяет иностранцу жить в Украине, однако не всегда дает право на работу. Если ваш вид видан основании обучения, волонтерства или женитьбы, для официального трудоустройства нужно получить дополнительное разрешение в центре занятости. Это правило не распространяется на случаи, когда вид выдан именно на основании трудоустройства, ведь он уже содержит в себе разрешение на работу.
Как получить разрешение на трудоустройство читайте по ссылке.
Смена работодателя с временным видом
Если вы решили сменить работодателя, процедура несколько усложняется. Сначала необходимо уволиться с предыдущего места работы, сдать вид и выехать из Украины. После этого нужно получить новую визу типа «D» для трудоустройства через консульство, а по возвращении в Украину — заключить новый трудовой договор и получить новый вид на временное жительство. Игнорирование этой процедуры может привести к нарушению иммиграционного законодательства.
Продление вида
Важно помнить о сроках действия вида и обратиться своевременно в органы миграционной службы для подачи документов на продление. Продление вида возможно только на том же основании, на котором он был издан ранее. Если вы не позаботитесь о продлении вида, это может привести к административным правонарушениям.
Причины отмены вида
Вид на временное жительство может быть отменен в случаях, когда иностранец прекращает трудовые отношения, завершает обучение или получает другое ходатайство от принимающей стороны. В случае отмены вида, необходимо снять место жительства с регистрации, сдать вид и выехать из страны.
Чаще всего открывают бизнес в Украине граждане Турции — 396 компаний или 12.9% от общего количества.
Далее следуют граждане Узбекистана — они владеют 312 бизнесами (10.1% от общего количества).
Замыкают тройку лидеров граждане Польши — 224 бизнеса, или 7.3%.
Справка Finance.ua:
- Иностранцы, которые служат в Вооруженных силах Украины, смогут получать украинское гражданство. Соответствующий законопроект 9585, поданный Кабмином, в ближайшее время рассмотрит Верховная Рада во втором чтении.
- Рекомендацию принять проект как закон дал Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
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