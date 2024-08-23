Что делать иностранцу после получения вида на временное жительство в Украине (алгоритм действий) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что делать иностранцу после получения вида на временное жительство в Украине (алгоритм действий)

Личные финансы
22
Что делать иностранцу после получения вида на временное жительство в Украине (алгоритм действий)
Что делать иностранцу после получения вида на временное жительство в Украине (алгоритм действий)
Граждане из более чем 100 стран учредили более 3 тысяч компаний в Украине с начала полномасштабной войны. Чаще всего новые бизнесы открывают иностранцы из Турции, Узбекистана, Польши и США. Самым же привлекательным бизнес-регионом для иностранцев стал Киев.
Иностранцу, после получения вида на жительство, необходимо в течение 30 дней зарегистрировать или задекларировать свое местожительство в Украине.
Для этого нужно обратиться в ЦПАУ (Центр предоставления административных услуг) по местонахождению жилья. Если вы планируете декларировать место жительства через Портал Дія, подготовьте документы заранее.
Об этом пишет visitukraine.today.
Читайте также
В случаях, когда организация, которая помогала вам с получением вида, не обеспечивает адресом для регистрации, вам придется найти его самостоятельно. Можно обратиться к арендодателю или найти варианты регистрации через Интернет.
Трудоустройство с временным видом
Вид на временное жительство позволяет иностранцу жить в Украине, однако не всегда дает право на работу. Если ваш вид видан основании обучения, волонтерства или женитьбы, для официального трудоустройства нужно получить дополнительное разрешение в центре занятости. Это правило не распространяется на случаи, когда вид выдан именно на основании трудоустройства, ведь он уже содержит в себе разрешение на работу.
Как получить разрешение на трудоустройство читайте по ссылке.
Читайте также

Смена работодателя с временным видом

Если вы решили сменить работодателя, процедура несколько усложняется. Сначала необходимо уволиться с предыдущего места работы, сдать вид и выехать из Украины. После этого нужно получить новую визу типа «D» для трудоустройства через консульство, а по возвращении в Украину — заключить новый трудовой договор и получить новый вид на временное жительство. Игнорирование этой процедуры может привести к нарушению иммиграционного законодательства.
Продление вида
Важно помнить о сроках действия вида и обратиться своевременно в органы миграционной службы для подачи документов на продление. Продление вида возможно только на том же основании, на котором он был издан ранее. Если вы не позаботитесь о продлении вида, это может привести к административным правонарушениям.
Читайте также
Причины отмены вида
Вид на временное жительство может быть отменен в случаях, когда иностранец прекращает трудовые отношения, завершает обучение или получает другое ходатайство от принимающей стороны. В случае отмены вида, необходимо снять место жительства с регистрации, сдать вид и выехать из страны.
Место для вашей рекламы
Чаще всего открывают бизнес в Украине граждане Турции — 396 компаний или 12.9% от общего количества.
Далее следуют граждане Узбекистана — они владеют 312 бизнесами (10.1% от общего количества).
Замыкают тройку лидеров граждане Польши — 224 бизнеса, или 7.3%.

Справка Finance.ua:

  • Иностранцы, которые служат в Вооруженных силах Украины, смогут получать украинское гражданство. Соответствующий законопроект 9585, поданный Кабмином, в ближайшее время рассмотрит Верховная Рада во втором чтении.
  • Рекомендацию принять проект как закон дал Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Оформить страхование на Finance.ua

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.