Сколько компаний открыли иностранцы в Украине после вторжения (инфографика) — Finance.ua

Сколько компаний открыли иностранцы в Украине после вторжения (инфографика) Сегодня 15:16 — Личные финансы

Сколько компаний открыли иностранцы в Украине после вторжения (инфографика)

Более 2,6 тысячи компаний было основано иностранцами в Украине с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего создают бизнес в Украине граждане Турции, Узбекистана, Польши и Америки.

Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.

2652 компании открыли иностранцы в Украине после начала полномасштабной войны. В общей сложности деньги в страну во время войны инвестировали граждане из 100 стран мира.

Читайте также: Изменения для ФЛП в 2024 году

Среди всех иностранных бизнесменов чаще всего в Украине открывали бизнес граждане Турции. Резиденты республики отмечены как собственники в 354 украинских компаниях. Это 13% общего количества новых бизнесов с иностранными бенефициарными владельцами.

Граждане Узбекистана являются владельцами в 274 новых украинских компаниях и занимают вторую позицию рейтинга. Это 10% от общего количества. Замыкают тройку лидеров граждане Польши — 193 бизнеса или 7% от общего количества компаний с иностранными собственниками, открытых после 2022 года.

В топ также попали граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана и Израиля. Стоит отметить, что на одну компанию может приходиться более одного владельца.

Читайте также В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)

Крупнейшим бизнесом, открытым иностранцами с начала полномасштабной, стала компания ООО «Тенс1ма» с уставным капиталом в 1,28 млрд грн. Владельцем бизнеса является гражданин Армении.

На втором месте — АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Юген». Уставный капитал этой компании составляет 700 млн грн, а конечным собственником является гражданин США.

Замыкает тройку лидеров компания ООО «ЛФС» с уставным капиталом 300 млн грн, владельцем которой является гражданин Польши.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.