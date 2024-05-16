Сколько компаний открыли иностранцы в Украине после вторжения (инфографика) — Finance.ua

Сколько компаний открыли иностранцы в Украине после вторжения (инфографика)
Более 2,6 тысячи компаний было основано иностранцами в Украине с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего создают бизнес в Украине граждане Турции, Узбекистана, Польши и Америки.
Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.
2652 компании открыли иностранцы в Украине после начала полномасштабной войны. В общей сложности деньги в страну во время войны инвестировали граждане из 100 стран мира.
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Среди всех иностранных бизнесменов чаще всего в Украине открывали бизнес граждане Турции. Резиденты республики отмечены как собственники в 354 украинских компаниях. Это 13% общего количества новых бизнесов с иностранными бенефициарными владельцами.
Граждане Узбекистана являются владельцами в 274 новых украинских компаниях и занимают вторую позицию рейтинга. Это 10% от общего количества. Замыкают тройку лидеров граждане Польши — 193 бизнеса или 7% от общего количества компаний с иностранными собственниками, открытых после 2022 года.
В топ также попали граждане США, Казахстана, Германии, Азербайджана и Израиля. Стоит отметить, что на одну компанию может приходиться более одного владельца.
Крупнейшим бизнесом, открытым иностранцами с начала полномасштабной, стала компания ООО «Тенс1ма» с уставным капиталом в 1,28 млрд грн. Владельцем бизнеса является гражданин Армении.
На втором месте — АО «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Юген». Уставный капитал этой компании составляет 700 млн грн, а конечным собственником является гражданин США.
Замыкает тройку лидеров компания ООО «ЛФС» с уставным капиталом 300 млн грн, владельцем которой является гражданин Польши.
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