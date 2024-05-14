В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика) — Finance.ua

В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика) Сегодня 15:08 — Личные финансы

В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)

Почти 31 тысяча ФЛП прекратили свою деятельность за первые 4 месяца 2024 года. Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году закрылись в 2024 году.

Об этом свидетельствует аналитика Опендатабота.

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30 904 ФЛП прекратили свою деятельность за первые 4 месяца 2024 года. Однако новых бизнесов открывается в два раза больше — более 74 тысяч за первый квартал этого года.

Чаще всего закрываются ФЛП, работающие в сфере розничной торговли — 10 773 (34.9%). Также в тройку лидеров попали сферы компьютерного программирования и оптовой торговли — 10.1% и 6.2% соответственно.

Больше всего закрывается бизнесов в Киеве — более 3,8 тысячи или 12,4%. На втором месте антирейтинга Харьковщина — почти 2,4 тысячи бизнесов (7.7%). И замыкает топ Днепропетровщина, там прекратили свою деятельность почти 2,4 тысячи ФЛП или 7.7%.

В регионы, где чаще всего закрывается бизнес, также попали Одесская и Львовская области — 7.7% и 6.8% соответственно.

Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году прекратили свою деятельность в 2024 году — это 7,3 тысячи бизнесов.

Справка Finance.ua:

В мобильном приложении «Моя налоговая» от Государственной налоговой службы появились новые сервисы для физических лиц — предпринимателей.

За I квартал 2024 года через «Дія» открыли рекордное количество ФЛП. За первые три месяца этого года через «Дія» открыли 57 665 новых бизнесов.



Физические лица-предприниматели уплатили в государственный бюджет единого налога на сумму более 13,9 млрд гривен за первый квартал 2024 года, что на 5,17 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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