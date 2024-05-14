В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика) — Finance.ua
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В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)

Личные финансы
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В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)
В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)
Почти 31 тысяча ФЛП прекратили свою деятельность за первые 4 месяца 2024 года. Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году закрылись в 2024 году.
Об этом свидетельствует аналитика Опендатабота.

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30 904 ФЛП прекратили свою деятельность за первые 4 месяца 2024 года. Однако новых бизнесов открывается в два раза больше — более 74 тысяч за первый квартал этого года.
Чаще всего закрываются ФЛП, работающие в сфере розничной торговли — 10 773 (34.9%). Также в тройку лидеров попали сферы компьютерного программирования и оптовой торговли — 10.1% и 6.2% соответственно.
В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)
Больше всего закрывается бизнесов в Киеве — более 3,8 тысячи или 12,4%. На втором месте антирейтинга Харьковщина — почти 2,4 тысячи бизнесов (7.7%). И замыкает топ Днепропетровщина, там прекратили свою деятельность почти 2,4 тысячи ФЛП или 7.7%.
В регионы, где чаще всего закрывается бизнес, также попали Одесская и Львовская области — 7.7% и 6.8% соответственно.
В каких сферах чаще всего закрываются ФЛП в Украине (инфографика)
Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году прекратили свою деятельность в 2024 году — это 7,3 тысячи бизнесов.

Справка Finance.ua:

  • В мобильном приложении «Моя налоговая» от Государственной налоговой службы появились новые сервисы для физических лиц — предпринимателей.
  • За I квартал 2024 года через «Дія» открыли рекордное количество ФЛП. За первые три месяца этого года через «Дія» открыли 57 665 новых бизнесов.
  • Физические лица-предприниматели уплатили в государственный бюджет единого налога на сумму более 13,9 млрд гривен за первый квартал 2024 года, что на 5,17 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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