Что делать, если заблокировали счет: разъяснение Минюста — Finance.ua

Что делать, если заблокировали счет: разъяснение Минюста Сегодня 21:15 — Личные финансы

Что делать, если заблокировали счет: разъяснение Минюста

В условиях полномасштабной войны доступ к собственным денежным средствам критически важен для каждого гражданина. Однако иногда возникают ситуации, когда банковские счета могут быть заблокированы, что становится серьезным вызовом в повседневной жизни.

В Министерстве юстиции объяснили , как действовать в случае ареста счетов, каковы права должника и при каких условиях можно вернуть доступ к деньгам.

На какие счета может быть наложен арест

Арест может быть наложен на все денежные средства, находящиеся на счетах физического лица, независимо от их назначения. Это может произойти на основании решения государственного или частного исполнителя.

Однако законодательство предусматривает исключения и механизмы, позволяющие получить доступ к части средств или снять арест с определенных счетов.

Как снять арест с текущего счета во время военного положения

Согласно действующему законодательству, должник имеет право пользоваться денежными средствами с текущего счета в пределах 16 тыс. грн в месяц (две минимальные зарплаты в 2025 году).

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Для этого нужно обратиться к исполнителю с заявлением об определении текущего счета для расходных операций. В заявлении следует указать номер счета и банк, в котором он открыт.

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Исполнитель в течение двух рабочих дней с момента получения заявления принимает соответствующее постановление и безотлагательно направляет его в банк.

Как снять арест со счетов целевого назначения

Отдельное внимание следует уделить счетам целевого назначения, в том числе тем, на которые поступают социальные выплаты, пенсии, заработная плата или стипендии. Закон запрещает обращение взыскания на деньги, поступающие на такие счета.

В то же время банки обычно открывают для их зачисления стандартный текущий счет, поскольку могут не иметь технической возможности для создания отдельного счета.

Взыскание не может быть обращено на следующие выплаты:

выходное пособие, выплачиваемое в случае увольнения работника;

компенсацию работнику расходов в связи с переводом, направлением на работу в другую местность или служебной командировкой;

полевое довольствие, надбавки к заработной плате, другие средства, выплачиваемые вместо суточных и квартирных;

материальную помощь лицам, утратившим право на пособие по безработице;

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие в связи с рождением ребенка;

пособие при усыновлении ребенка;

пособие на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство;

пособие на детей одиноким матерям;

пособие людям, которые растят троих и более детей младше 16 лет, по уходу за ребенком с инвалидностью, по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком, а также на другое пособие на детей;

пособие на лечение;

пособие на погребение;

ежемесячное пособие в связи с ограничением потребления продуктов питания местного производства и личного подсобного хозяйства граждан, проживающих на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению;

дотации на обеды, приобретение путевок в санатории и дома отдыха за счет фонда потребления.

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Что делать в случае ареста счета целевого назначения

В случае ареста счета целевого назначения необходимо подать исполнителю заявление о снятии ареста.

А также добавить документы, подтверждающие специальный статус счета.

Это может быть справка из банка о реквизитах счета, справка от работодателя, из Пенсионного фонда или другого органа, осуществляющего выплаты.

Арест также может быть снят при следующих обстоятельствах:

завершение исполнительного производства;

возврат исполнительного документа в суд;

отмена мер обеспечения иска;

уплата всей суммы задолженности;

установление факта, что исполнительный документ не подлежит исполнению или возложенные исполнительным документом на должника обязательства подлежат прекращению.

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