Что делать, если повредили или потеряли багаж в аэропорту — Finance.ua

Что делать, если повредили или потеряли багаж в аэропорту
Утерянный или поврежденный багаж во время вашего путешествия — случай весьма неприятный. Однако важно сохранять спокойствие и действовать быстро, чтобы решить эту ситуацию, а также знать свои права как туриста.
Рассказываем, что следует делать в случае, если вы стали свидетелем того, что ваш багаж повредили или он исчез в аэропорту.
Что делать, если багаж потерян?
Согласно статистике, предоставляемой Ассоциацией европейских авиакомпаний, большинство туристов успешно получают свои потерянные вещи в течение трех дней после возникновения проблемы.
Однако важно отметить, что каждая ситуация может оказаться исключительной, и нет гарантии, что вы попадете в число тех счастливчиков, которым удастся быстро восстановить свое утраченное имущество.
Следует иметь в виду, что в случае потери багажа в аэропорту важно сохранять спокойствие и поступать разумно.
Даже если вы не можете найти чемодан после перелета, не паникуйте сразу. Проверьте все багажные карусели, а также не забывайте, что крупные вещи (коляски, лыжи, доски для серфинга) распределяются отдельно.
Если все же багаж потерян — чтобы максимально эффективно разрешить эту неприятную ситуацию:
- Обратитесь на стойку Lost and Found;
- Немедленно известите работника аэропорта о потере вашего багажа;
- Составьте акт об исчезновении багажа (Property Irregularity Report), в котором укажите всю необходимую информацию (ваши данные, номер наклейки на чемодане, рейс, описание чемодана и его содержимого);
- Зарегистрируйте потерянный багаж в системе WorldTracer (багаж будет зарегистрирован в международной поисковой системе, которая поможет вам отслеживать перемещение вещей онлайн). Авиакомпании должны доставить ваш багаж по адресу проживания бесплатно.
Если ваш багаж просят забрать из аэропорта — вам понадобится паспорт, акт потери багажа и таможенная декларация.
Если вы остались полностью без личных вещей, некоторые аэропорты могут предоставить бесплатные наборы первой необходимости для временного использования.
Компенсация за пропавший багаж также предусмотрена. За багаж, который не будет найден в течение 21 дня, вы вправе потребовать компенсацию. Подать претензию следует в течение двух лет со дня прибытия рейса.
Для этого отправьте претензию и приложите полную информацию (копию акта, квитанцию об оплате багажа, отрывной билет на идентификационной бирке багажа). Как правило, сумма платежа составит 20 долларов за 1 кг веса.
Если багаж был поврежден
Багаж может быть поврежден, в таком случае алгоритм действий должен быть следующим:
- Обратитесь на стойку Lost & Found/Baggage Claim, уведомите о повреждениях работников аэропорта.
- Заполните акт PIR. Этот документ является главным, ведь именно он удостоверит все повреждения или неисправность багажа.
- Сфотографируйте повреждения для получения дополнительных доказательств.
- Отправьте претензию на e-mail авиакомпании с указанием суммы компенсации, приложив все необходимые документы (скан акта, посадочный талон, фото).
Отказ в выплате компенсации может быть рассмотрен в том случае, если чемодан был не пригоден для транспортировки, или если чемодан был переполнен вещами, что и привело к его поломке.
Если из багажа что-то исчезло
Процедура аналогична ситуации с повреждением багажа — сообщите работникам аэропорта и составьте акт об исчезновении вещей.
Однако важно помнить, что за пропажу запрещенных предметов при перевозке компенсацию не выплатят.
Советы туристам, которые помогут обезопасить багаж:
- Прикрепите наклейку на чемодан с вашей контактной информацией.
- Убедитесь, что бирка на чемодане верна. Если это не так, ваш чемодан могут отправить не по назначению.
- Регистрируйте багаж до конечного пункта назначения при пересадках.
- Снимите с багажа старые бирки из предыдущих путешествий, чтобы избежать путаницы.
- Сфотографируйте содержимое багажа на случай, если вам потребуется подать претензию, если он пропадет.
- Оформите туристическую страховку, которая возместит риски, связанные с задержкой или утерей багажа.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.
⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua
Поделиться новостью