Что делать, если повредили или потеряли багаж в аэропорту — Finance.ua

Что делать, если повредили или потеряли багаж в аэропорту Сегодня 11:01 — Личные финансы

Что делать, если повредили или потеряли багаж в аэропорту

Утерянный или поврежденный багаж во время вашего путешествия — случай весьма неприятный. Однако важно сохранять спокойствие и действовать быстро, чтобы решить эту ситуацию, а также знать свои права как туриста.

Рассказываем, что следует делать в случае, если вы стали свидетелем того, что ваш багаж повредили или он исчез в аэропорту.

Что делать, если багаж потерян?

Согласно статистике, предоставляемой Ассоциацией европейских авиакомпаний, большинство туристов успешно получают свои потерянные вещи в течение трех дней после возникновения проблемы.

Однако важно отметить, что каждая ситуация может оказаться исключительной, и нет гарантии, что вы попадете в число тех счастливчиков, которым удастся быстро восстановить свое утраченное имущество.

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Следует иметь в виду, что в случае потери багажа в аэропорту важно сохранять спокойствие и поступать разумно.

Даже если вы не можете найти чемодан после перелета, не паникуйте сразу. Проверьте все багажные карусели, а также не забывайте, что крупные вещи (коляски, лыжи, доски для серфинга) распределяются отдельно.

Если все же багаж потерян — чтобы максимально эффективно разрешить эту неприятную ситуацию:

Обратитесь на стойку Lost and Found;

Немедленно известите работника аэропорта о потере вашего багажа;

Составьте акт об исчезновении багажа (Property Irregularity Report), в котором укажите всю необходимую информацию (ваши данные, номер наклейки на чемодане, рейс, описание чемодана и его содержимого);

Зарегистрируйте потерянный багаж в системе WorldTracer (багаж будет зарегистрирован в международной поисковой системе, которая поможет вам отслеживать перемещение вещей онлайн). Авиакомпании должны доставить ваш багаж по адресу проживания бесплатно.

Если ваш багаж просят забрать из аэропорта — вам понадобится паспорт, акт потери багажа и таможенная декларация.

Если вы остались полностью без личных вещей, некоторые аэропорты могут предоставить бесплатные наборы первой необходимости для временного использования.

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Компенсация за пропавший багаж также предусмотрена. За багаж, который не будет найден в течение 21 дня, вы вправе потребовать компенсацию. Подать претензию следует в течение двух лет со дня прибытия рейса.

Для этого отправьте претензию и приложите полную информацию (копию акта, квитанцию ​​об оплате багажа, отрывной билет на идентификационной бирке багажа). Как правило, сумма платежа составит 20 долларов за 1 кг веса.

Если багаж был поврежден

Багаж может быть поврежден, в таком случае алгоритм действий должен быть следующим:

Обратитесь на стойку Lost & Found/Baggage Claim, уведомите о повреждениях работников аэропорта.

Заполните акт PIR. Этот документ является главным, ведь именно он удостоверит все повреждения или неисправность багажа.

Сфотографируйте повреждения для получения дополнительных доказательств.

Отправьте претензию на e-mail авиакомпании с указанием суммы компенсации, приложив все необходимые документы (скан акта, посадочный талон, фото).

Отказ в выплате компенсации может быть рассмотрен в том случае, если чемодан был не пригоден для транспортировки, или если чемодан был переполнен вещами, что и привело к его поломке.

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Если из багажа что-то исчезло

Процедура аналогична ситуации с повреждением багажа — сообщите работникам аэропорта и составьте акт об исчезновении вещей.

Однако важно помнить, что за пропажу запрещенных предметов при перевозке компенсацию не выплатят.

Советы туристам, которые помогут обезопасить багаж:

Прикрепите наклейку на чемодан с вашей контактной информацией.

Убедитесь, что бирка на чемодане верна. Если это не так, ваш чемодан могут отправить не по назначению.

Регистрируйте багаж до конечного пункта назначения при пересадках.

Снимите с багажа старые бирки из предыдущих путешествий, чтобы избежать путаницы.

Сфотографируйте содержимое багажа на случай, если вам потребуется подать претензию, если он пропадет.

Оформите туристическую страховку, которая возместит риски, связанные с задержкой или утерей багажа.



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