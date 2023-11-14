Немецкая авиакомпания вдвое снизит цены на популярную услугу в самолетах — Finance.ua
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Немецкая авиакомпания вдвое снизит цены на популярную услугу в самолетах

Мир
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Немецкая авиакомпания вдвое снизит цены на популярную услугу в самолетах
Немецкая авиакомпания вдвое снизит цены на популярную услугу в самолетах
Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что снизит почти наполовину цену популярной услуги в своих самолетах. Речь идет о пользовании интернетом, пишет Avianews.com.
Такое новшество будет действовать уже с января 2024 года. Какие еще детали заявления авиаперевозчика нужно знать — читайте дальше.
В ответ на растущую конкуренцию со стороны авиакомпаний, таких как Air Canada, Emirates и Turkish Airlines, Lufthansa приняла решение вдвое снизить цены на использование интернета в самолете. Этот шаг происходит, поскольку авиакомпании начинают предлагать эту услугу бесплатно.
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С января 2024 стоимость интернета на рейсах Lufthansa будет стартовать от 3 евро за пакет. Минимальная цена — для тех, кому достаточно мессенджеров, чтобы обмениваться сообщениями.
Пакет FlyNet Mail and Surf стоит от 5 до 7 евро на весь перелет. Он позволяет проверять почту и открывать новостные сайты. А пакет FlyNet Stream стоит от 10 до 12 евро за перелет — его достаточно для запуска видео.

Будет и бесплатная версия

Также авиакомпания теперь предложит возможность обмениваться сообщениями и фотографиями во время полетов через мессенджеры бесплатно и без каких-либо временных ограничений.
Эта опция будет распространена на лиц, участвующих в программе лояльности Lufthansa Miles & More или имеющих учетную запись Lufthansa Group Travel ID.
Нововведение коснется перелетов на рейсах средней дальности. Их выполняют авиалайнеры семейства Airbus A320 — эти самолеты обслуживают большинство рейсов по Европе.
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По материалам:
Телеканал 24
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