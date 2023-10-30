В Европе появится новая авиакомпания от Lufthansa — Finance.ua

В Европе появится новая авиакомпания от Lufthansa Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

В Европе появится новая авиакомпания от Lufthansa

Крупнейшая в Германии авиакомпания Lufthansa запускает нового перевозчика City Airlines, который начнет выполнять рейсы средней дальности из Мюнхена и Франкфурта летом 2024 года.

Как сообщает Avianews , дочерний авиаперевозчик будет подвозить в ключевые аэропорты пассажиров, которые затем будут пересаживаться на дальнемагистральные рейсы Lufthansa.

Отмечается, что появление City Airlines предположительно связано с желанием немецкой авиакомпании сократить расходы на персонал, хотя в Lufthansa это явно не указывают. В последние годы устойчивость авиаперевозчика пошатнули неоднократные забастовки экипажей, которые требовали повышения зарплаты.

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«При этом пассажиры практически не заметят разницы между Lufthansa и City Airlines. Самолеты обеих авиакомпаний будут иметь похожие ливреи, экипаж — похожую униформу, пассажиры будут бронировать билеты на сайте Lufthansa и получать одинаковое обслуживание», — говорится в сообщении.

Флот City Airlines должен пополнить самолеты Airbus A319, которые использует Lufthansa. Материнская авиакомпания может начать переводить такие авиалайнеры во флот City Airlines и набирать в новую дочку пилотов и бортпроводников с меньшими зарплатами.

УНІАН По материалам:

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