Что делать, если не успели вовремя передать показатели счетчика горячей воды — Finance.ua
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Что делать, если не успели вовремя передать показатели счетчика горячей воды

Личные финансы
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Что делать, если не успели вовремя передать показатели счетчика горячей воды
Что делать, если не успели вовремя передать показатели счетчика горячей воды
Если потребитель вовремя не передал обслуживающей организации показатели счетчиков горячей воды, то начисления будут произведены по среднему значению такой квартиры за последний год.
Об этом сообщили в «Киевтеплоэнерго».
После получения актуальных данных счетчика компания произведет корректировку начислений за горячую воду автоматически.
Если показания квартирных счетчиков не передавались более трех месяцев, скорректировать их можно в Коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса».

Справка Finance.ua:

  • потребителям газа не обязательно хранить старые платежки за газ, ведь у них нет данных, которые подтверждают факт оплаты;
  • глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что температура в помещениях этой зимой будет примерно на 4 градуса ниже нормы, а отопительный сезон начнется позже и закончится раньше обычного;
  • при наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги субсидию не назначают. Получить государственную помощь на оплату ЖКУ или ее автоматическое переназначение можно только полностью погасив долг или заключив договор о его реструктуризации.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
Finance.ua
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