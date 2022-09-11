Что делать, если не успели вовремя передать показатели счетчика горячей воды — Finance.ua

Что делать, если не успели вовремя передать показатели счетчика горячей воды Сегодня 09:25 — Личные финансы

Что делать, если не успели вовремя передать показатели счетчика горячей воды

Если потребитель вовремя не передал обслуживающей организации показатели счетчиков горячей воды, то начисления будут произведены по среднему значению такой квартиры за последний год.

Об этом сообщили в «Киевтеплоэнерго».

После получения актуальных данных счетчика компания произведет корректировку начислений за горячую воду автоматически.

Если показания квартирных счетчиков не передавались более трех месяцев, скорректировать их можно в Коммунальном концерне «Центр коммунального сервиса»

Справка Finance.ua:

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